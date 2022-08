El verano es la época perfecta para coger vacaciones y alejarse del estrés de las grandes ciudades Así, muchos de los rostros conocidos del panorama nacional eligen mar y naturaleza para desconectar. Este es el caso de Laura Escanes y Risto Mejide.

La pareja disfrutó unos días de vacaciones en familia en Menorca. Tras su paso por la isla, la influencer y el presentador se han trasladado a la Cerdanya, tal y como ha publicado la influencer en Instagram, la red social en la que cuenta con 1,7 millones de seguidores.

Durante estos días la catalana ha querido interactuar con su público de Instagram y, por ello, ha jugado a una ronda de preguntas. Así, Laura Escanes ha respondido a sus seguidores diferentes cuestiones y, algunas de ellas están relacionadas con su hija Roma.

"¿En algún momento vas a enseñar a Roma?", le ha preguntado un follower. Laura Escanes ha querido explicar detalladamente su respuesta: "Valoro muchísimo más lo que ganamos no publicando ni enseñando su cara, que los likes, los comentarios...", comenzaba diciendo la influencer.

"En Instagram triunfa la vida personal de todos, es así... una boda, una casa, un embarazo, una separación, un hijo. Eso genera una interacción BRUTAL en redes. Y si lo he notado sin enseñar demasiado de Roma no me quiero imaginar...", continuaba explicando Laura Escanes.

"Pero para mí es más importante que ella crezca lejos de tanta exposición. Me gusta compartir cosas de ella de una manera natural e intentado mantener su privacidad. Porque creo que no publicar nada de ella no va conmigo, no puedo fingir que no existe porque es mi mundo entero. Cada vez va creciendo más y tiene más personalidad, y publico y cuento menos cosas de ella. Nunca he hecho una colaboración pagada con temas relacionados de bebés porque no va conmigo tampoco. Pero me da tranquilidad que pueda ir al cine con sus amigas en unos años, por ejemplo, y nadie le reconozca por la calle porque no saben cómo es su cara...", aclara la influencer.

Por último, Laura Escanes concluye: "Risto y yo sabemos lo incómodo que es que a veces te reconozcan y quieras estar tranquilo en la playa, o en un restaurante. Si podemos evitar eso cuando ella no esté con nosotros, es un minipunto".

Desmintiendo una operación estética

Cuando un seguidor ha dado por hecho que la influencer se ha sometido a una rinoplastia, Laura Escanes ha sido muy clara.

"¿Qué cirujano te operó la nariz? Me encanta resultado tan natural", preguntaba el susodicho. Una cuestión que la influencer ha desmentido: "No me he operado la nariz".

