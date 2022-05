Laura Escanes y sus polémicas: desde un audio incendiario hasta su relación con Risto Mejide

La salud mental está a la orden del día y, en parte, es gracias a que los famosos y famosas han comenzado a explicar abiertamente su experiencia yendo a terapia.

Sin ir más lejos, el año pasado uno de los rostros más mediáticos de nuestro país, Laura Escanes, explicó sin tapujos a través de sus redes sociales que se encontraba en un mal momento y que abandonaba la esfera pública una temporada para curarse: "Voy a estar desconectada de las redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero".

Meses después, la creadora de contenido reaparecía en un vídeo de la cuenta de Instagram Freeda lamentando las críticas que recibe en Internet, tanto por su profesión, como por ser "la mujer de".

En esta ocasión, Escanes dejó entrever que uno de los motivos por los cuales necesitó desconectar de todo e ir al psicólogo fue la presión que ejercen las redes sociales, las cuales te obligan a mostrarte feliz todo el rato, aunque por dentro te sientas rota, como le pasaba a ella.

Y es que las mismas redes sociales que se llenan de mensajes y vídeos de visibilización de la salud mental, también son las principales causantes de muchos trastornos psicológicos. Sobre todo para aquellas figuras que están más expuestas a la opinión pública.

A continuación repasamos las principales polémicas a las que he tenido que hacer frente Laura Escanes a costa de su estabilidad emocional.

Su inicio con Risto Mejide

"No espero nada, no temo nada, soy libre", así confirmó Risto Mejide su relación con Laura Escanes a través de Instagram. Sin duda, una frase que era toda una declaración de intenciones. El publicista, que por entonces tenía 41 años, sabía que no iba a ser fácil para los fans aceptar que saliera con una modelo dos décadas menor que él, puesto que Laura tenía 19.

El hate en Internet no se hizo esperar y fueron muchos los que afirmaron que esta pareja no duraría ni un telediario. Que si "la crisis de los 40", que si "ella solo quería hacerse famosa"...

Como suele pasar, los comentarios más despectivos cayeron sobre una joven Escanes, que suficiente tenía con llevar su vida de influencer, de modelo y estudiar la carrera de periodismo para poder labrarse un futuro que no fuera de "mujer de".

Laura deja sus estudios

El revuelo que causó su relación con Risto catapultó a Laura a ser una influencer de primer nivel. Todo el mundo hablaba de ella, ya fuera para bien o para mal, y eso le ayudó a ocupar su sitio en el mundo de las redes sociales y a poder dedicarse a ello.

Por eso, la catalana decidió abandonar sus estudios y centrarse en su trabajo, aprovechando el tirón del momento.

Como era de esperar, los haters volvieron a salir de sus cuevas para criticar que Laura no hubiese intentado acabar el Grado que entonces cursaba en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Laura y Risto se casan

Contra todo pronóstico, en agosto de 2016 la pareja que rompió las barreras de la diferencia de edad decidió comprometerse. En primavera de 2017 dieron el "sí, quiero" y, de nuevo, los comentarios desafortunados volvieron a aparecer. Las burlas por la diferencia de edad no tenían fin.

Las críticas constantes fueron haciendo mella en la pareja y en alguna ocasión admitieron estar pasándolo mal por la opinión pública. Al final, ellos son libres de amar a quien deseen.

El audio viral

Poco después de su boda, se filtraron unos supuestos audios que mandó Laura Escanes a su ex. En ellos, se podía escuchar a una chica -con una voz muy parecida a la de la modelo- que perdía los nervios con su expareja y le cantaba las cuarenta.

Esto dolió mucho a la creadora de contenido, que tuvo que pronunciarse en las redes sociales. "No es agradable leer mentiras semana tras semana y aun así hacer oídos sordos y seguir adelante con tu trabajo, tu familia y tus amigos", lamentó tras afirmar que ella no estaba detrás de esa nota de voz filtrada ilegalmente.

El audio incendiario se hizo tan viral que a día de hoy ha llegado a usarse en TikTok. De hecho, la misma Escanes lo utilizó en su estreno en esta plataforma.

El enfado con Paula Gonu

En 2018 nos enteramos de que Laura Escanes y Paula Gonu, dos de las influencers que más éxito tienen en España, habían pasado dos años sin hablarse. El motivo fue que la pareja de Risto publicó un vídeo en sus redes sociales que parecía haberlo copiado a Gonu. Esto hizo que la segunda comenzara a criticarla despiadadamente y su amistad se rompió.

Los años y la madurez hicieron que estas compañeras de profesión volvieran a estar tan unidas como antes. Hasta llegaron a reírse de lo ocurrido en un directo conjunto.

Su faceta de escritora

El libro de Escanes se merece un capítulo aparte, pero, a modo resumen, fue algo que irritó mucho a los haters. Muchos se rieron de los poemas de 'Piel de Letra', solo por haber sido escritos por la influencer. También hubo quien apuntó que la maniquí había conseguido escribir un libro gracias a que su marido había conseguido cerrar un contrato con la editorial.

De nuevo, un jarro de agua fría para Escanes en uno de los momentos más importantes de su vida. Aunque consiguió superar las adversidades matriculándose en un grado de Comunicación en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), para terminar sus estudios.

Se convierte en madre

La vida de la catalana dio un vuelco cuando se convirtió en madre. El nacimiento de Roma, a finales de 2019, hizo que Laura se tomara la vida de forma diferente y que madurara a marchas forzadas.

Si recibir críticas por su faceta de influencer, por ser la mujer de Risto y por ser escritora ya era difícil para ella, no nos podemos imaginar lo que fue aguantar el aluvión de comentarios que ponían en duda su valía como madre.

A esto se le sumó el distanciamiento con algunas amistades y las críticas por su operación de pecho, la cual nunca escondió, pues para ella fue algo necesario para aliviar uno de sus grandes complejos.

Una de las últimas críticas a las que ha tenido que hacer frente la creadora de contenido ha sido el hecho de mostrar su faceta más sensual en las redes sociales siendo madre de una pequeña. Pero parece que la terapia la ha ayudado a tirar adelante, ignorar las críticas y disfrutar tanto de su trabajo como de su vida familiar.

