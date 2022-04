Laura Escanes descubre qué le ha causado la calva que tiene en la cabeza

Tricología. Un tricólogo ha sido el que le ha dado la respuesta que llevaba buscando desde hace unos días Laura Escanes. La joven había subido un vídeo la pasada semana en el que se la veía realizándose un tratamiento capilar en un centro de belleza. Fue entonces, cuando la atenta y ágil vista de una de sus seguidoras se percató de que en la zona de la coronilla de la cabeza de la barcelonesa, justo al lado de la raíz, faltaba un poco de pelo.

Aunque hasta entonces Laura no había visto que tenía ese problemilla, sí que intentó encontrar la causa y la solución, por lo que tras comunicarlo en Instagram ante sus más de 1,7millones de seguidores, aseguró que ya había llamado para pedir cita a un especialista que le ayudara a saber qué era y cómo proceder.

El problemilla de Laura Escanes | Instagram Laura Escanes

"He escrito ya para pedir hora a un dermatólogo. Tiene pinta que es por algún momento de estrés o algo así, porque si no lo entiendo, ni otra explicación, pero bueno, para eso están los médicos y ya he pedido hora", dijo ese día revelando cual pensaba ella que era el motivo que se la había producido, y lo cierto es que no iba mal encaminada, aunque hubo diversidad de opiniones al respecto.

Pese a que fueron muchos los que probaron suerte para descubrir qué le había producido la pequeña calva a la mujer de Risto Mejide, solo una hizo que Laura pensara qué ciertamente podría ser lo que la chica planteaba. Con motivo de la entrega de Premios Ídolo, celebrada hace unas semanas y organizada por la también influencer, Dulceida, la modelo había lucido un peinado que, sí que es muy favorecedor, pero a la vez hace sufrir a quien lo lleve.

La respuesta de una fan a Laura Escanes | Instagram Laura Escanes

El semirrecogido se caracterizaba por la coleta, muy tirante, que se localizaba justo en el lugar donde Laura había detectado, y enseñado, que tenía la calvita, asegurando que: "Estuve unos días con MUCHO dolor", añadiendo también en las historias de la red social que efectivamente era en el "mismo sitio de la coleta y la calvita". Ese peinado que hizo, que estuviera espectacular, también podría haber sido la causante de su dolencia, haciendo que todas las piezas encajaran.

Ha tenido que pasar una semana para que finalmente se supiera qué había hecho que Laura tuviera esa calvita. De igual modo que hizo la primera vez al comunicar que se la había encontrado y pedido ayuda a especialistas, ahora lo ha hecho con el diagnóstico y el tratamiento que está siguiendo para acabar con ella y que vuelva a salirle el pelo en esa zona.

El diagnóstico de la calvita de Laura Escanes | Instagram Laura Escanes

Ha sido un tricólogo el que ha dado la respuesta. Este profesional es el que se encarga del estudio de las enfermedades, la anatomía y las funciones del pelo. Es un campo que se centra en el cuero cabelludo y el cabello descubriendo cuales son los problemas que pueden aparecer y qué hacer si aparecen.

"La semana pasada fui al dermatólogo, al especialista en el pelo", ha escrito Laura Escanes antes de decir por fin que ha hecho para remediarlo y si realmente había sido la coleta que llevaba o si ha sido otro el motivo que se la ha causado. "Efectivamente, es del estrés, Ok.", afirmaba y decía que: "Me ha dado tratamiento, varias cremas que me tengo que ir poniendo por las noches. Así que, en principio, todo va a ir a mejor", concluía la catalana a la espera, igual que toda su comunidad de fans, de que enseñe cómo la calva ha desaparecido en las próximas semanas.

