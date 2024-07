Lara Dibildos, impactada con los rumores que han salpicado a Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk: "¿Qué dices?"

Tras varias semanas rodeados de rumores de crisis, María José Suárez anunciaba este miércoles su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de relación. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos que han sido muchos", explicaba la modelo en Instagram, dejando entrever que el fin de su historia de amor con el jinete no habría sido del todo amistosa.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, en los Premios Woman | Gtres

Algo que ha cobrado fuerza en los últimos días, han sido los rumores que apuntan a que el motivo de la ruptura sería una presunta deslealtad por parte del jinete. Al margen de estas informaciones, Álvaro ha reaparecido este fin de semana en la Comunión de la nieta de José Luis López El Turronero. Una fiesta donde han surgido nuevas especulaciones: ¿han tonteado Escassi e Hiba Abouk durante la fiesta?

Hiba Abouk en la fiesta de El Turronero | Gtres

Una información que ha pillado totalmente por sorpresa a Lara Dibildos, que este domingo asistía al musical de Rocío Jurado y por primera vez se ha pronunciado sobre la ruptura del padre de su hijo Álvaro y María José Suárez. "¿Qué voy a decir? Que es que, bueno, la vida es así. Es una pena, pero si lo han decidido de mutuo acuerdo será porque piensan que es lo mejor para ellos", ha expresado.

Lara Dibildos y Carlos Maturana por Madrid | Europa Press

Mucho menos comedida se ha mostrado cuando Europa Press le ha preguntado por los rumores entre Escassi e Hiba Abouk. Algo que ha descolocado por completo a la actriz, que no tenía ni idea de lo que se ha comentado en diferentes medios de comunicación en las últimas horas: "¿Ah, sí? ¿Qué dices? Te juro que no tengo ni idea. A ver, que si lo supiera tampoco te lo diría, pero es que no lo sé, te lo prometo que no tengo ni idea", ha confesado sorprendida.

Muy amiga de Terelu, Lara también ha hablado sobre el embarazo de Alejandra Rubio. "Es una noticia maravillosa y lo único que te puedo decir es que va a ser una abuela maravillosa. Y Alejandra seguro que va a ser una madraza maravillosa, claro que sí", ha asegurado, evitando mojarse sobre la presunta enemistad entre su amiga y Mar Flores.