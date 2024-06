María José Suárez anuncia que "se acabó" su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "No ha sido el mejor final"

Después de muchos rumores de crisis, de distanciamiento y hasta de infidelidades, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han decidido acabar con su relación. Haciendo gala de la naturalidad con la que han llevado su historia de amor en redes, la modelo y empresaria ha recurrido a este mismo medio para confirmar la noticia de la ruptura.

"Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos" comenzaba explicando María José en una historia que ha subido a su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen ambos muy cariñosos y besándose. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos", escribe la modelo en su publicación dejando entrever que la ruptura no ha sido del todo amistosa.

María José Suárez confirma su ruptura | Instagram

Aunque en los últimos meses la pareja había tenido que sofocar varios rumores de crisis entre ellos, el último viaje de la pareja en un crucero por los Fiordos Noruegos había hecho pensar a todos que las cosas entre ellos estaban mejor que nunca. Finalmente, era María José la que tomaba la decisión de borrar cualquier rastro de Álvaro de sus redes sociales, además de dejar de seguirse mutuamente en sus respectivas cuentas de Instagram.