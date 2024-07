María José Suárez sentencia a Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura: "No quiero saber nada de esta persona"

Este miércoles, 26 de junio, María José Suárez anunciaba su ruptura definitiva con Álvaro Muñoz Escassi después de desmentir, con un crucero romántico por Dinamarca y los Fiordos noruegos en compañía de su hijo Elías, los rumores de crisis que les rodeaban desde hace semanas: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos".

Un comunicado firme y sin entrar en detalles en el que la modelo dejaba entrever que había sido ella quien había tomado la decisión de poner punto final a esta relación -y no de una forma amistosa-. Desde entonces, mucho se ha rumoreado que uno de los motivos podrían ser las presuntas infidelidades del jinete. Y justo después de esta información, ha salido a la luz que el ex de Lara Dibildos se habría dejado ver en actitud cariñosa con Hiba Abouk en la comunión de la nieta de El Turronero.

María José Suárez habla por primera vez tras confirmar su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi | Europa Press

Y, aunque nada se ha confirmado ni desmentido, esta actitud ha hecho estallar a María José Suárez, que ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de Escassi. Sin querer desvelar lo que ha pasado y si son ciertas las informaciones de infidelidad por parte del exjinete, la modelo ha sido lo más sincera que ha podido: "Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días, ¿no? No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas".

Hace tan solo unas semanas, la ya expareja se mostró de lo más feliz y unida en un crucero con el que dieron portazo a los rumores de ruptura. "Después de haberle pedido un tiempo para pasarlo más con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente", ha explicado.

Sin embargo, todo cambió al volver a España, pues, como ha desvelado la modelo, le llegó una información que rompió por completo sus esquemas: "A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como, déjame que yo procese esto".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, antes de su ruptura | Gtres

Al ser preguntada por una infidelidad, María José ha querido ser discreta y no confirmar ni desmentir los rumores: "No voy a entrar en detalles, simplemente te digo cómo me siento, porque necesito, o sea, yo soy humana y necesito un proceso de sanar lo que me ha pasado, porque desde 10 días para acá ha sido todo... han pasado demasiadas cosas. Entonces, en eso me encuentro".

Tras esto, ha pedido respeto por la situación y, sobre todo, espacio para sanar: "Ahora mismo la verdad es que lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y que no saber nada de esta persona, obviamente". Tiene claro que de todo se sale, que es fuerte y que en peores plazas ha toreado, pero no puede ocultar que está atravesando un duelo y que el tiempo será su gran aliado: "He salido de peores, pero lo hemos pasado muy mal, mi familia, mis amigos y hemos vivido una situación muy desagradable".