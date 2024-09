Lara Dibildos habla de lo mal que lo ha pasado Escassi en los últimos meses: "Ya ha tenido más que suficiente"

Tras un verano muy especial en el que ha compaginado a la perfección sus compromisos profesionales con diferentes escapadas a Ibiza y Marbella con su novio Carlos Maturana, Lara Dibildos no se ha querido perder este lunes la presentación de la temporada de Pentación Teatros 24/25 en el madrileño teatro de La Latina.

Lara Dibildos en el Teatro de La Latina | Gtres

Con las vacaciones ya casi olvidadas y volcada en su faceta de actriz, Lara confiesa que este verano ha sido “la primera vez en mucho tiempo que me dije: No solo lo voy a pasar bien, sino que se va a notar. Se ha notado, sí", bromea. Y aunque Lara no oculta lo feliz que es al lado de su novio, su ex Álvaro Muñoz Escassi se resiste a confirmar que entre él e Hiba Abouk haya algo más que una amistad.

Hiba Abouk, en Madrid | Gtres

Y una vez más la hija de Laura Valenzuela ha salido en defensa del jinete, pidiendo un poco de tranquilidad después de un verano en el que no ha dejado de estar en el huracán mediático por su polémica ruptura con María José Suárez.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

"Pobrecito mío, creo que ya ha tenido más que suficiente. Han sido tres meses sin parar". Además, cuando le comentan que parece que está Escassi enamorado, ella responde "ojalá sea así". "Yo no se lo he preguntado porque así si no lo sé, no se me nota ni me voy de la lengua, con lo cual es una pregunta que no le he hecho" ha añadido Lara.

Lara Dibildos, en el Teatro La Latina | Europa Press

Respecto a las aplaudidas declaraciones de su ex sobre su vida sentimental, reconociendo que ha mantenido relaciones con hombres y con mujeres transexuales porque a él le gustan las personas, Lara defiende que Álvaro no ha cambiado como dice la gente, sino que "siempre ha sido así". "Ha tirado para adelante con todo. Y cuando las cosas se han puesto tensas, él siempre ha tirado por hablar claramente y sin tapujos. O sea que bueno, quizá no era el momento entonces y ahora lo ha visto que era necesario y lo ha hecho" asegura.