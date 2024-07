Carlos Maturana, novio de Lara Dibildos, reacciona con humor al comparar su físico con el de Álvaro Muñoz Escassi

Mientras disfrutan de su historia de amor, Lara Dibildos y Carlos Maturana han sido salpicados por el escándalo que rodea a Álvaro Muñoz Escassi desde que pusiera punto final a su relación con María José Suárez.

Hace tan solo unos días, la hija de Laura Valenzuela expresaba estar en desacuerdo con aquellas personas que se sentaban en un plató de televisión a hablar de su vida más privadas. Unas declaraciones que fueron interpretadas como un dardo hacia la modelo. Pero nada más lejos de la realidad.

Ahora, Lara ha querido desmentir esos rumores y subrayar que "nunca en la vida" criticaría a María José: "No, no, no, porque también se ha sentado Álvaro. Lo que no me parece bien es que la vida íntima de cada uno, toda la gente que ha salido vaya a contar las historias en televisión. Las cosas que vive uno son de la intimidad de cada uno, no de María José y Álvaro que evidentemente han tenido una relación y la cuentan, pero hay más satélites que van hablando".

Con esto claro, se ha puesto el foco en la comparación que han hecho en estos días entre el físico de Carlos Maturana y Álvaro Muñoz Escassi. Unos comentarios que el actual novio de Lara Dibildos se ha tomado con todo el humor que puede: "¿Y qué han dicho?". Tras decirle que lo que van diciendo es que tienen los pectorales parecidos, con una sonrisa ha sentenciado: "Ah, bueno, eso es que se cuida. Hay que cuidarse".

Carlos Maturana en Madrid | Europa Press

Y es que, tanto por la parte de Lara como por la de Carlos ha quedado claro que no quieren entrar en ningún tipo de polémica y que siempre mantendrán una muy buena relación con Álvaro Muñoz Escassi, a pesar de que ahora su nombre esté en el ojo mediático.