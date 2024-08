La decisión de Álvaro Muñoz Escassi tras salir a la luz una posible relación con un conocido actor: "Quiero estar bien"

Mientras disfruta de unas vacaciones en Colombia, la polémica ha sacudido de nuevo a Álvaro Muñoz Escassi. Y es que, según Enrique del Pozo, el jinete habría tenido una relación con un importante actor de nuestro país con el que habría tenido "bastantes encuentros afectivos y con mucho sentimiento".

Y, aunque por el momento no querría que su identidad saliese a la luz porque no quiere ser "el de Escassi", este actor -que tendría un físico y una edad similar a la del ex de Lara Dibildos- no descartaría romper su silencio cuando finalice el rodaje de la película en el que está inmerso el próximo mes de octubre.

Enrique del Pozo, en exclusiva para Europa Press | Gtres

Se desconoce cuándo se habría producido este presunto affaire, pero todas las miradas han ido a parar a María José Suárez que, por el momento, ha preferido guardar silencio. Quien sí ha reaccionado ha sido el jinete, con un contundente mensaje en redes sociales. Y sus palabras han dejado entrever la decisión que ha tomado tras esta nueva información que le salpica de lleno.

"Estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias", ha comenzado escribiendo en sus historias de Instagram. Además, ha dejado claro que ya no piensa tolerar ciertas cosas como esta y que su paciencia está a punto de acabarse.

El mensaje de Álvaro Muñoz Escassi ante rumores de una nueva infidelidad | Instagram

Asimismo, en estos momentos tan convulsos, ha revelado cuál es su prioridad: "Solo quiero estar bien, sentirme bien y hacer el bien. No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten luz y paz a mi vida, y que me llenen de tranquilidad". Un mensaje que ha creado muchas preguntas entre sus seguidores y con el que no ha confirmado ni desmentido la información de Enrique del Pozo.