Lara Dibildos, después de que hayan visto a Escassi en casa de Hiba Abouk: "También ha entrado hoy en la mía"

La supuesta relación de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi sigue ocupando todas las portadas. Que si sí están juntos, que si no... Esta semana la pareja volvía a convertirse en protagonista del mundo del corazón después de que haya salido a la luz que el jinete habría sido fotografiado entrando en casa de Hiba Abouk a altas horas de la madrugada. Y según los rumores, esta no sería la primera vez, ya que aseguran que estaría accediendo al domicilio por la puerta del garaje.

Hiba Abouk, en Madrid | Gtres

Nuevos rumores sobre los que le han preguntado a Lara Dibildos, expareja de Escassi con quien tiene un niño, el hijo pequeño de la actriz. Durante todos estos años, la hija de Laura Valenzuela y el jinete han demostrado tener una relación muy cercana y apoyarse por encima de todo, y así ha vuelto Lara a dejar constancia de ello con las respuestas que ha ofrecido a Europa Press en relación a su ex e Hiba Abouk y sobre que tenga ya el mando del garaje de casa la actriz.

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi | GTRES

"También ha entrado hoy en la mía" porque "teníamos que hablar cosas del colegio nuevo del niño y esas cosas... somos padres de un niño de 17 años que hay que tener mucha comunicación y tenemos la suerte de tenerla".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre la relación de la nueva pareja asegurando que no sabe nada de este tema: "Te digo de verdad que no porque así yo no sé nada y no digo nada", reflejando que prefiere saber cuanto menos, mejor.

Lara Dibildos haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Este 5 de septiembre se cumplía el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos, con quien Lara mantenía una relación muy cercana al igual que con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Lara comentaba a Europa Press que había escrito un mensaje "en Instagram a Terelu, porque yo ya pasé el aniversario ese, que es un día muy duro y bueno, todos los días son duros, pero hay fechas señaladas donde se lleva un poquito más cuesta arriba". "Conozco a Terelu de toda la vida y ella me apoyó muchísimo en el momento que perdí a mi madre y por supuesto quise estar allí".