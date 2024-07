Las lágrimas de Estefanía de Mónaco en su gala contra el SIDA, al lado de sus hijas y su hermano Alberto

En una gala benéfica cargada de emociones, Estefanía de Mónaco celebró el pasado fin de semana el vigésimo aniversario de su ONG, Fight Aids Mónaco. Con la princesa al frente, esta organización ha trabajado incansablemente para apoyar a las personas que viven con VIH/SIDA en el principado y ha promovido su prevención.

En su discurso de la noche, la tercera hija de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly recordó a todos los presentes por qué es tan crucial continuar esta lucha: "Vivir con el VIH puede no ser fácil, escuchamos eso en Fight Aids Monaco, lo vemos. Por eso continuamos con las acciones de prevención, por eso queremos mantener esta presencia con quienes sufren soledad, discriminación, dolencias físicas o tristeza".

Estefanía de Mónaco | Gtres

Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de todos los asistentes, quienes iban vestidos con looks de lo más llamativos, puesto que la temática de la velada, celebrada en la icónica Salle des Étoiles, eran los años 80.

Invitados a la gala benéfica contra el SIDA de Estefanía de Mónaco | Gtres

Las lágrimas de Estefanía de Mónaco

Acompañada por sus hijas, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb, y su hermano, el príncipe soberano Alberto II de Mónaco, Estefanía vivió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando todos los socios de la ONG se unieron para cantar L or de nos vies, el himno de Fight Aids Mónaco. Fue en ese instante cuando "princesa rebelde" no pudo contener las lágrimas, reflejando la intensidad de su compromiso con esta causa que ha marcado su vida.

Estefanía de Mónaco llorando de emoción | Gtres

Los looks de los anfitriones

El príncipe Alberto, siempre solidario, vistió una camiseta naranja de promoción del evento, combinada con una americana negra, pantalones blancos holgados y mocasines negros. Por otro lado, Camille Gottlieb lució un conjunto verde neón compuesto por una camisa y un pantalón corto satinado, mientras que Pauline Ducruet eligió un elegante mono negro sin mangas decorado con una cadena bordada.

Aunque los ojos estaban puestos en el outfit elegido por la princesa Estefanía, quien esta vez destacó con una americana roja de hombreras marcadas y un conjunto ajustado de pantalón y camiseta, rematando el look con un cinturón rojo y unas Vans. Luego, durante la ceremonia, se puso la camiseta de la gala en color fucsia.

Estefanía de Mónaco al lado de sus hijas y su hermano Alberto | Gtres

Esta vestimenta obtuvo el visto bueno de los monegascos, después de que Estefania recibiera todo tipo de críticas por el atuendo con el que acudió al Festival de Circo de Montecarlo. En esa ocasión, la hermana de Alberto II optó por un look más informal con pantalones vaqueros, botas y un forro polar oversize que llevaban las personas del staff. Un look tan desaliñado que llegó a generar especulaciones sobre si su estado de salud habría empeorado. No obstante, su hijo Louis Ducruet aclaró que su madre goza de buena salud y simplemente tiene una "agenda apretada".