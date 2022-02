El primer momento de Kylie Jenner junto a Travis Scott en el escenario

Kylie Jenner, una de las estrellas de Keeping Up With the Kardashians, ha sido el principal apoyo de su novio Travis Scott. Además, ha presumido siempre de acompañarle a todos los conciertos. El último ha tenido lugar en el Madison Square Garden ante más de 20.000 asistentes. El rapero quiso hacer algo especial, y subió a la estrella televisiva con él al escenario.

Días más tarde la celebrity subió una imagen de los dos en el escenario en su Instagram stories, donde escribió "esa soy yo", acompañado con un círculo para que pudiéramos verlo mejor.

Es la primera vez que Kylie sube a un escenario con Scott durante un concierto. Solo ha sucedido algo similar cuando subió al escenario con su hija de diez meses, Stormi Webster, en brazos en uno de sus shows y en el que dedicó un mensaje muy especial a ella y a su madre.