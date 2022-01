Así ha sido el lujoso cumpleaños de Stormi y Chicago, las hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian que cumplen 4 años

El clan Kardashian-Jenner destaca entre muchas otras cosas, por sus fiestas. Cada reunión resulta ser un evento por todo lo alto, y que las pequeñas de la familia cumplan 4 años no iba a ser menos. Stormi y Chicago han celebrado su cumpleaños juntas en una megafiesta con una temática muy dulce. Y como toda buena fiesta, también tuvo su parte de drama.

Las hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian, Stormi y Chicago se llevan a penas unos meses de diferencia, por lo que en esta ocasión, han decidido celebrar el cumpleaños juntas. A la fiesta no le faltaba ni un detalle:

Gigantescas decoraciones de globos y carteles con sus nombres, piscina de bolas, pasteles elaborados y tartas temáticas, y un largo etc.

Cumpleaños de las hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian | Instagram

Cumpleaños de las hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian | Instagram

Kylie Jenner también ha aprovechado para lucir curvas premamá en sus historias de Instagram, y zanjar así los rumores que desde meses inundaban las redes sociales diciendo que ya había dado a luz a su bebé.

Kylie Jenner | Instagram

Kanye West se coló en la fiesta

Quien no estaba invitado era Kanye West, el padre de Chicago, y que se encuentra en pleno proceso de divorcio con Kim Kardashian. Sin embargo, eso no le impidió asistir a la celebración. La situación incomodó un poco a la familia, sobre todo porque el rapero subió diversos vídeos a sus redes sociales hablando no del todo bien sobre Kim Kardashian.

Finalmente, fue Travis Scott, el padre de Stormi, quien le dijo el lugar exacto. Tras unos primeros momentos de tensión, Kanye West se unió a la fiesta de su hija sin muchos problemas.

