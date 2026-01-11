Kiko Rivera, "enamorado y muy contento" habla de su nueva relación: "Los trenes pasan una vez y hay que cogerlos"

Kiko Rivera, que ha estado en el foco mediático por su nueva relación sentimental con Lola García, se ha dejado ver en solitario este fin de semana en los Army Awards 2026. Allí, el DJ atendió a la prensa, abrió su corazón y coincidió con Jessica Bueno.

"Muy contento, enamorado y feliz", el hijo de Isabel Pantoja ha asegurado que le hubiera encantado estar en este evento con su novia y que nunca hubiese imaginado que empezaría el año así de ilusionado.

"Los trenes pasan una vez y hay que cogerlos", ha asegurado Kiko, que se ha desecho en elogios hacia Lola.

Sin embargo, la exposición pública que ha hecho de su amor con la joven ha sido analizado al detalle y muchos aseguran que es demasiado pronto. Ante esto, el hermano de Isa Pantoja ha asegurado que "el amor viene cuando viene" y que, a pesar de que "no buscaba nada, apareció y cuando aparece, es real y te complementa...".

Además, Kiko ha tenido tiempo de pronunciarse por el abrazo que dio a Guillermo, pareja de su ex Irene Rosales, y que ha sido viral estos días.

"Al final es la pareja de mi exmujer, de Irene, y yo creo que lo mejor para nuestros hijos es que vean que sus padres tienen ese cariño, esa cordialidad y así vamos a seguir", ha señalado.