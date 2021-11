Kanye West insiste en que Kim Kardashian sigue siendo su esposa a pesar de los rumores de romance con Pete Davidson

Kanye West, que recientemente se cambió el nombre a Ye, no se da por vencido con su matrimonio, a pesar de haber tenido una fugaz relación con la modelo Irina Shayk, el rapero ha asegurado recientemente que la madre de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm es aún su esposa. Así mismo lo ha dicho en una entrevista en el podcast 'Drink Champs', donde ha revelado información acerca de la relación que parecía haber terminado ya. "Sigue siendo mi esposa, no hay papeles", afirmó el cantante en referencia al proceso de separación, que todavía no ha terminado.

"Esto no es una broma para mí. Mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que estemos juntos" aseguró Ye durante la entrevista, algo que sorprendió a todos los que estaban presentes. "Pero si miras a los medios, eso no es lo que promueven. Eso no es lo que quieren. Quieren que sea una nueva boda, un nuevo episodio, un nuevo programa de televisión" continuó el rapero.

Fue Kim Kardashian quién solicitó el divorcio el pasado mes de febrero, tras más de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común. A pesar de las declaraciones de Ye, la familia Kardashian sigue sin decir nada al respecto.

Rumores de romance

El podcast se grabó en algún momento del mes pasado, antes de que saltaran los rumores de romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson, quienes se conocen aparentemente por su amiga en común, Machine Gun Kelly, según asegura una fuente para la revista People. Ambos fueron vistos cogidos de la mano en un parque de atracciones. Sin embargo, la fuente asegura que ellos tan solo son amigos, y no estaban solos en el parque, también iban con Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Pero más recientemente, han vuelto a ser vistos juntos en un conocido club de Nueva York, a donde acudieron con sus respectivos grupos de amigos, tal y como ha publicado E! News. Todavía se desconoce la naturaleza de la relación entre la empresaria y el cómico, pero muchos ya apuntan a una relación romántica, ya que Pete Davidson vuelve a estar soltero tras romper con Phoebe Dyvenor hace algunos meses.

...

Seguro que te interesa...

El hijo mayor de Kourtney Kardashian ya es más alto que ella