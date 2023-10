Juan Avellaneda cuenta lo difícil que fue enterarse de que tenía cáncer con 27 años y el error que cometió

Este martes Juan Avellaneda acudió a un evento solidario que se ha celebrado en Madrid en colaboración de Solan de Cabras con la Asociación Española Contra el Cáncer, una enfermedad contra la que el propio diseñador ha luchado y así cuenta su dura experiencia...

"Lo afronté bastante mal, no te voy a engañar", cuenta a las cámaras de Europa Press confesando lo mucho que le costó asimilar la enfermedad que le detectaron cuando era un veinteañero: "Con veintiséis años o veintisiete porque me detecté un pequeño bulto en un testículo. También tengo que decirte que era por el dolor, es verdad que me dolía, no es muy normal".

Juan Avellaneda, en un evento contra el cáncer | Gtres

Además, el diseñador cuenta que esta enfermedad ya había golpeado anteriormente a su familia: "Es verdad que en casa ya habíamos tenido un caso con mi madre, con cáncer de pecho y luego mi padre con cáncer de piel, estamos como vamos. Lo que pasó fue que dije: voy a ir al médico. En ese momento me acuerdo que dijeron: te hacemos una ecografía, me hicieron la ecografía y casi cuando salía por la puerta me dijeron: ¿puedes volver? ¿Como que si puedo volver? Fue un shock y, de hecho, fue tan shock te estoy hablando de hace muchos años, yo creo que ahora sería diferente pero fue tan shock que lo negué".

Unas declaraciones donde Avellaneda se sincera y cuenta que vivió el cáncer en silencio ya que prefirió no contárselo a sus padres que se enteraron años más tarde por la prensa, algo de lo que a día de hoy se arrepiente: "Fue un shock, no lo informé en casa y se enteraron al cabo de años que había sufrido esto por la prensa". "Hice unos vídeos explicándolo con la Asociación Española Contra El Cáncer y, de repente, no me acordaba que no lo había contado. Ahí tuvimos un lío, me llamaron todas las amigas porque además la prensa no lo explicó del todo bien y se pensaban que en ese momento lo volvía a tener. Fue un poco un lío pero es un error que cometí".