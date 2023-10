Juan Avellaneda habla de la reconciliación de Tamara Falcó y Boris Izaguirre: "Ella nunca le hará un feo a nadie"

Juan Avellaneda presentaba la nueva colección de MULTIOPTICAS este fin de semana y allí confesaba a Europa Press que está "súper bien".

Muy unido a su amiga Tamara Falcó, el diseñador habló sobre la reconciliación entre ella y Boris Izaguirre, asegurando que "como cualquier relación, poco a poco se va normalizando y ya está, es verdad que hubo un momento complicado, pero todo el mundo es muy educado, ella, Boris...".

Después de que ambos coincidiesen en el desfile de Pedro del Hierro y protagonizaran un beso ante las cámaras, Juan defiende que "Tamara nunca le hará un feo a nadie. Le ha podido doler algo pero es la persona más educada y cariñosa que conozco. Además, siempre está con lo del perdón, hizo más ruido la prensa que lo que realmente estaba".

El saludo de Boris Izaguirre y Tamara Falcó | Europa Press

En cuanto al deseo de Victoria Federica de convertirse en modelo, Juan reflexiona ante las cámara y confiesa que no le parece mala idea: "Lo leí ayer y dije 'ostras, por qué no'. Al final con Multiópticas hizo una campaña y lo hizo súper bien".

Juan desvela que la nieta del emérito "es encantadora" y que "al final tienes que hacer lo que a uno le apetece" porque "si estás pendiente del resto nunca vas hacer nada" aunque si que deja claro que "tiene una situación diferente por ser quién es".

Eso sí, el diseñador ha asegurado que "es una niña súper curranta" y le aconseja que aproveche el momento porque "todos sabemos que la prensa dura un tiempo, pero no es eterno" por lo que "si esta funcionado y sigue trabajando en ello, que haga lo que quiera, que cada uno haga lo que le dé la gana sin hacer daño a nadie".

De igual modo, anima a Carmen Lomana a no jubilarse después de sus declaraciones hace unos días: "Invito a Carmen que curre por mí y yo me jubilo por ella con mi marido" y es que Juan no concibe su vida sin hacer algo que le guste: "Cuando estás disfrutando de lo que estás haciendo y te funciona no me imagino sin hacer mis cosas". A pesar de ello, sí que entiende las palabras de la socialité, ya que "todo tiene en evolución en el fondo lo que dice Carmen tiene razón que se jubilen otros, yo sigo dando caña. Además, Carmen nunca va dejar de hacer lo que le gusta, siempre está en un salseo, siempre está metida en algún sarao y si no se mete ella... y a mí me encanta".

Carmen Lomana | GTRES

Por otro lado, Juan también se pronuncia sobre los abusos de poder que han salido a la luz a raíz de la denuncia de las Jugadoras de La Roja y él nos confesaba que "me ha pasado dos veces en el Reino Unido, que me tiraron los trastos. Yo creo que nos ha pasado a todos, la carne es débil, yo creo que la gente prueba y si cuela, cuela, hay que vigilar un poco".