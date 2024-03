Jorge Sanz aclara que no tuvo ningún affaire con Belén Esteban: "Fuimos amigos y salimos juntos alguna vez"

El Festival de Málaga ha dejado varias anécdotas para el recuerdo. Más allá de las deportivas de Berta Vázquez en la alfombra roja, otro de los protagonistas ha sido Jorge Sanz por sus declaraciones sobre la presunta relación sentimental que tuvo con Belén Esteban en un tiempo pasado. Y estas han sido sus palabras para los micrófonos de Europa Press.

El actor, que ha acudido por el estreno de su última película, Por Tus Muertos, ha dado los detalles de su vida actual, aprovechando para zanjar los rumores sobre un romance con la conocida como la princesa del pueblo: "Fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, pero vamos un affaire no".

Jorge Sanz en el Festival de Málaga | Gtres

Eso sí, en este punto no ha dudado en tener unas bonitas palabras para la de Paracuellos, definiéndola como "una chica fantástica" a la que admira: "Una luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda". Con estas declaraciones, Jorge ha dejado claro que entre ellos no ha habido más que una bonita amistad.

Pero no todo ha quedado ahí y, sonrojado y entre risas, el actor ha confesado que "ojalá" hubieran sido novios: "Es que era un monumento. Lo sigue siendo, pero vamos…Vaya charco que me acabo de meter". Y así ha sido, pues sus palabras no han tardado en copar los titulares de la prensa.

Jorge Sanz en el Festival de Málaga | Gtres

Pero, más allá de su vida personal y sentimental, Jorge también ha hecho mención al movimiento Se Acabó, que tiene como objetivo reivindicar los abusos que ha habido en el mundo de la interpretación y en general: "Situaciones incómodas siempre pasamos todos, ¿no? Uno las sume de una manera, otro de otra y sí, todos hemos pasado situaciones incómodas. Pero vamos, yo he tenido mucha suerte y en mi casa no, no me ha llegado a afectar".