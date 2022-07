Pedro Almodóvar: su ¿sincera? respuesta al preguntarle por la foto con Rosalía en la que Belén Esteban le recortó

Desde que Rosalía sacó su primer álbum 'El mal querer' y alcanzó la fama con su single 'Malamente', ha englobado un éxito con otro. Aunque han sido muchas las canciones que ha sacado desde entonces, ahora la cantante podría estar en su mejor momento.

Rosalía ahora está de gira con su nuevo disco 'Motomami', un tour con el que está haciendo varias paradas por España y que no para de colgar el 'sold out' en sus conciertos. Todo un show que sus fans han catalogado como un espectáculo increíble que deja a todos sin palabras.

Hace unos días, llegaba a Madrid, tras pasar por ciudades como Sevilla, Granada o Valencia, para dejar a sus fans sin aliento con su puesta en escena.

Muchos rostros conocidos acudieron al concierto

Miles de sus seguidores acudían al WiZink Center pero también lo hicieron muchos rostros conocidos del cine, la música y de la televisión.

Algunos de ellos aprovecharon el momento para sacarse una fotografía con la artista y parece que una imagen con la cantante de moda podría haber desencadenado alguna polémica...

Entre los asistentes estaba Belén Esteban que, a pesar de sus contratiempos, no se quiso perder el concierto de su amiga y acudió al backstage tras la actuación para felicitar personalmente a la cantante y para inmortalizar ese momento.

Una instantánea que quiso compartir con sus seguidores y en la cual, sin temblarle el pulso, no dudó en recortar a la persona que salía a su lado, que no era otra que el mismísimo Pedro Almodóvar.

Un hecho que ha generado una ola de memes y que hizo que Belén se viese entre la espada y la pared y tuviese que aclarar que estaba orgullosa de posar con el director, y compartiese de nuevo la imagen de todos.

¿Qué opina Pedro Almodóvar?

El director de cine ha hablado en exclusiva con las cámaras de Europa Press y, afirmando que "tenemos prisa", ha asegurado que "es que no sé de qué me estás hablando" cuando le han preguntado por la famosa y comentada fotografía.

Lo cierto es que, según el propio protagonista, no tenía ni idea y, al enterarse, ha aclarado, muy cortante: "Ah pues, no lo vi, no lo vi".

