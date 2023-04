Joana Sanz vuelve a las redes sociales 12 días después de dejarlas: "Llorar también es necesario"

El pasado 2 de abril, Joana Sanz hacía uso de su cuenta de Instagram para lanzar un comunicado donde expresaba su necesidad de alejarse de las redes sociales "porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social"...

A finales de enero se conocía la noticia de que su marido, el famoso futbolista Dani Alves, había sido ingresado en prisión tras ser acusado de haber violado presuntamente a una joven en un discoteca de Barcelona en el mes de diciembre. Un hecho terrible que ponía a su mujer, la modelo canaria, en el ojo del huracán que además atravesaba por un momento muy complicado tras haber perdido apenas unos días antes a su madre. Meses de mucha presión que han superado a Joana que decidía tomar la decisión de abandonar las redes.

"Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he dedicido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si con esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos. Ojalá que todo eso cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí, gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar fuera de los focos mediáticos. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión", escribía la modelo en este post.

12 días después, la modelo ha vuelto a Instagram publicando un stories donde muestra su emoción durante la presentación del nuevo disco de Lola Índigo, 'El dragón', que tuvo lugar este jueves en Madrid, y es que una de las canciones de la artista le hizo recordar a su madre: "Hoy día 13, hace tres meses que mi madre no me abraza más y esta canción me ha hecho volver a recordar que llorar también es necesario. Te quiero artistaza".