Jessica Goicoechea asegura que el maltrato psicológico fue "muchísimo peor que el físico": "Estaba anulada"

Tres años han pasado desde que River Viiperi fuera detenido tras presuntamente pegar a su novia, Jessica Goicoechea, en el domicilio en el que ambos vivían juntos en Barcelona. Según se explicó entonces, el modelo obtuvo la libertad provisional por un delito de lesiones después de pasar a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en la capital catalana.

Ahora, tres años después de aquel durísimo episodio, la influencer se ha armado de valor y se ha sentado junto a su gran amigo Luc Loren en 'No estamos locas' para confirmar que fue una mujer maltratada con el fin de "ayudar a alguien contando esta historia". La joven de 26 años asegura que no guarda ningún buen recuerdo del maniquí ya que, pese a que "seguramente lo hubo porque sino no hubiera empezado nada" con él, "los malos momentos tienen tantísimo peso que no hay manera de pensar en algo positivo de aquello".

"Todo el mundo habla del último suceso que fue cuando llegó a las manos pero hay muchísimo detrás. Hay un maltrato psicológico que para mí fue lo peor de lo peor, muchísimo peor que el físico, hasta ese punto", revela la barcelonesa.

"Fue bastante heavy", contesta cuando el influencer le pregunta cómo se sintió ante el revuelo mediático que se formó después de que trascendiera la noticia y las imágenes filtradas sin su consentimiento: "Había personas que no tenían ni idea, bastante cercanas a mí, y yo me acuerdo que me desperté ese día tardísimo y tenía el móvil que me iba a explotar, evidentemente. Fue un poco fuerte, la verdad".

Pese a que reconoce que puede sonar raro por el mundo al que pertenece y a la profesión a la que se dedica, Jessica asegura que odia mucho "el postureo" y que su relación con el ex de Paris Hilton se basaba en eso: "De hecho cuanto peor iba, cuantas más discusiones y peleas habían en casa, más se esforzaba en vender que la relación era más idílica".

Jessica Goicoechea y River Viiperi | Gtres

Goicoechea explica algunas de las difíciles situaciones que vivió con su exnovio, donde expone duros testimonios en los que, fruto del gaslighting, incluso ella llegó a dudar de lo que ocurría: "Normalmente este tipo de personas tiene doble cara, lo dice con tanta seguridad y tanta frialdad que hasta yo misma dudo de mi misma, me volvía loca".

Sobre qué violencia sufrió, la empresaria admite que "la que todo el mundo conoce, evidentemente, es la física", sin embargo, "la que más sufrí y la que más huella me dejó sin duda es la psicológica porque al final estuve 2 años y medio sufriendo ese tipo de maltrato, al final están jugando con tu mente...", confesando que "fue lo que más me mató".

Pero, ¿cómo empezó el infierno en el que estuvo inmersa? "Al principio son pequeñas cosas que vas dejando pasar porque no le das la importancia suficiente. Lo ves pero no lo ves porque no puedes llegar a pensar que puede llegar hasta tal punto... Lo vas dejando pasar y evidentemente la cosa va a más. Yo creo que algo muy común es que empiezan a alejarte de tus seres queridos, empezando por las amistades, acabando incluso alejándote de tus familiares", revela.

La creadora de contenido asegura que se dio cuenta de lo que ocurría "bastante rápido" pero, como confiesa, "una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es vivirlo desde dentro". Y es que, "aún siendo consciente de que eso no era normal, no estaba bien, yo estaba totalmente anulada como persona".

"Era superdifícil salir de ahí. De hecho, lo intenté dejar en mil millones de ocasiones. La psicología era todo el rato: 'Si me dejas, significa que no me quieres. Tienes que aguantar esto porque sino no me quieres suficiente'", aseveró, reconociendo que estaba "totalmente manipulada" por lo que dejar su relación no era tarea fácil: "Me sentía mala persona si le dejaba, pero a la vez estando con él era hiperinfeliz".

Una sincera y dolorosa entrevista donde la modelo ha desvelado que el alcohol "también activaba su lado más agresivo". La joven cuenta que "he llegado incluso a llegar a casa después de un evento y desmayarme sin esperármelo"; desmayos que un profesional médico le comentó que podían deberse a "un momento de muchísima tensión y tu cuerpo cuando ha llegado a casa se ha relajado y se desploma".

"Sentía mucha dependencia y a la vez me sentía muy mal si lo dejaba", confiesa Jessica, pero, ¿en qué momento dijo 'basta'? "Esto lo separo en dos momentos, dije 'basta' mil millones de veces pero ninguna sirvió de nada y realmente acabó cuando la cosa llegó a las manos que era algo que yo sinceramente no esperaba. Había vivido algún episodio violento pero no hasta ese punto".

"Estaba claro que tendría que haber denunciado en el momento, pero yo realmente y es curioso, pero mi única preocupación en aquel momento era que él estuviera bien. Yo sentía pena y mi única preocupación era 'no quiero denunciarle, porque ¿qué le puede pasar, qué le va a pasar?'". Por todo ello, recuerda que tardó "una o dos semanas en denunciar" puesto que "necesitaba asimilarlo todo bien, yo estaba en shock".

Jessica Goicoechea asegura que el "doble golpe" llegó cuando, después de que River saliera del calabozo, el joven "decide hacer un comunicado diciendo que todo era mentira". Un momento en el que pensó "no solo me has hecho lo que me has hecho" sino que "además me estás dejando públicamente de mentirosa después de lo que has hecho". Algo que supuso un punto de inflexión para ella en el que dijo "espabila" y en el que dejó de sentir "pena" por él. Asimismo, la barcelonesa agradece haber grabado el vídeo "que pudo demostrar que todo era real".