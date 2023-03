Jessica Goicoechea habla 3 años después del presunto maltrato que sufrió por parte de River Viiperi: "Me he sentido con valor"

En marzo de 2020 saltaba a la luz la noticia. El modelo River Viiperi había sido detenido tras pegar presuntamente a su novia, Jessica Goicoechea, en el domicilio que ambos compartían en Barcelona. Un delicado episodio sobre el que la influencer se ha pronunciado por primera vez tres años después en el podcast 'No estamos locas' de Luc Loren, confirmando con sinceridad y una entereza admirable que fue una mujer maltratada.

Ahora feliz al lado del futbolista Marc Bartra, con el que lleva varios meses de discreta relación, la modelo ha respondido afirmativamente a las preguntas con las que, según el Ministerio de Igualdad, se puede identificar que una mujer está sufriendo violencia de género: "Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia; ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general; te humilla, grita o insulta en privado o en público; te aisla de familiares y amistades y te ha agredido alguna vez físicamente". A todas ellas ha respondido con un rotundo "sí", antes de revelar que River Viiperi llegó incluso a decirle que "no valía para nada" y que "por qué no se suicidaba".

Una desgarradora confesión tras la que Jessica ha reaparecido radiante en los Premios Ídolo, donde estaba nominada en la categoría de emprendedora, acaparando todas las miradas con un arriesgado estilismo, un espectacular diseño de pedrería con el que la influencer presumió de su espectacular figura.

Jessica Goicoechea, en los Premios Ídolo | Gtres

"Estoy en un momento muy bueno a nivel laboral y empresarial, súper bien y a nivel personal también. Marc es un encanto, siempre me apoya en todo y es una persona 10" ha confesado con una sonrisa, confirmando así que su noviazgo con el futbolista, que comenzó el pasado verano y del que ya hablan con naturalidad, marcha a las mil maravillas.

En cuanto a sus declaraciones confirmando tres años después el presunto maltrato que sufrió por parte de River Viiperi, Jessica reconoce que lo ha hecho ahora "para dar voz a ese suceso y sacar algo positivo dentro de la situación que fue", ayudando a otras personas que estén pasando por lo mismo que ella pasó en 2020.

Como asegura, se ha sentido liberada al hablar libremente de este episodio tan doloroso de su vida que, como confiesa, ha logrado perdonar: "La verdad es que sí, después de tres años me he sentido con el valor de poder hablar de esto sin ningún tipo de problema. Es algo que siempre va a quedar de por vida, pero lo he borrado".