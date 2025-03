Jessica Bueno, decepcionada con las actitudes de su exmarido Jota Peleteiro: "No ha cambiado nada"

No están siendo momentos fáciles para Jessica Bueno. A la complicada situación que está viviendo tras su sorprendente ruptura con Luitingo después de un año de relación, y sobre los que se ha sincerado en redes sociales confesando que ya no tiene fuerzas para reconstruir una vez más su corazón roto en pedazos, se ha unido un nuevo desencuentro con su exmarido Jota Peleteiro.

Jessica y el exfutbolista se separaron en noviembre de 2022 después de 9 años de amor y dos hijos en común, Jota Jr. (9) y Alejandro (3). Una separación que, como ha contado en varias ocasiones, ha sido bastante complicada. Además, a día de hoy, la pareja sigue manteniendo una relación muy tensa. Y es que como recientemente confesaba la ex Miss España a través de sus redes sociales, las últimas actitudes de Jota con sus hijos le están generando bastante ansiedad: "Tengo un nudo... parece que me falta todo. Tengo una impotencia y un cabreo por mis niños, que yo no sé...." reconocía harta.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno | Gtres

Un estallido al que no reaccionaba, por lo menos públicamente, Peleteiro, pero sí su nueva mujer, Ajla Etemovic, con la que se casó en agosto de 2024 y tiene un hijo en común nacido en noviembre. A través de Instagram, la modelo serbia ha compartido un mensaje en el que muchos han visto un dardo a Jessica: "Algunas personas están enfadas contigo porque no están sufriendo como ellas pensaban que sufrirías. Por favor continúa decepcionándolas...".

No contenta con eso, Ajla ha publicado una imagen de Jota después de recoger a los niños que tiene en común con Jessica y ha asegurado que "¡tienen el mejor padre del mundo! Los niños lo aman y yo me siento orgullosa de ser tu esposa".

Mensajes a los que Jessica Bueno no ha querido responder a su llegada a Madrid para cumplir con un compromiso profesional. La modelo ha hablado con la prensa sobre la difícil situación que atraviesa: "Yo al final tengo tres hijos y mi prioridad es que ellos me vean feliz y siempre positiva. Es que ellos son los más importantes y mis cosas y sentimientos, todo eso me lo guardo para mí, y por eso muchas veces me entra ese nudo aquí de retener... pero soy madre, es lo que toca" ha sentenciado, dejando entrever que al final ha cedido por la felicidad de sus hijos.

Jessica Bueno, en Madrid | Gtres

Respecto a lo inesperado de su separación de Luitingo cuando días antes presumían de su amor en redes sociales, Jessica se ha referido al comunicado conjunto con el que anunciaron su ruptura, y ha explicado que "expresamos nuestros sentimientos y creo que ahí damos las razones por las que ha podido ocurrir". "Al final ha sido un año muy difícil en lo personal" ha reconocido.