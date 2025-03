Jessica Bueno, con angustia y ansiedad en su peor momento: "Tengo un nudo en el estómago y parece que me falta todo"

Jessica Bueno no está pasando por su mejor etapa. Tras anunciar hace una semana su ruptura con Luitingo después de un año de relación, la modelo ha querido compartir con sus seguidores cómo se siente en estos momentos. A través de sus historias de Instagram, ha expresado sus emociones con mucha sinceridad, dejando claro que está tratando de salir adelante enfocándose en su trabajo y en sus hijos.

Jessica Bueno y Luitingo, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

"A mí se me coge aquí el nudo, que me duele y parece que me falta todo", ha confesado Jessica, haciendo referencia a la sensación de angustia y ansiedad que siente en estos días complicados.

Jessica ha asegurado que quiere centrarse en lo que viene y recuperar su rutina. "Es día de volver a la normalidad. Marzo viene cargado de trabajo y eventos y tengo mucha ilusión, muchas ganas, y me voy a centrar en eso", ha afirmado, dejando claro que ella va a seguir hacia delante.

Sin embargo, también ha compartido lo difícil que está siendo gestionar la situación. "Tengo un nudo, la ansiedad me afecta aquí", ha reconocido, haciendo referencia a cómo le está afectando emocionalmente este proceso.

Historia de: jessica_bueno | Instagram

Además de la ruptura, Jessica ha confesado sentirse decepcionada con Jota Peleteiro, padre de sus hijos. Según ha explicado, sus hijos iban a realizar un viaje con su padre que ha sido cancelado en varias ocasiones. "Tengo una impotencia y un cabreo por mis niños. Se tenían que haber ido el jueves, luego el domingo y finalmente el lunes también se canceló", ha dicho Jessica y eso también la entristece.

A pesar de todo, Jessica intenta mantenerse positiva: "Cosas de la vida y tantas cosas... No queda otra que pensar en positivo".

Aunque no está en su mejor momento, la modelo tiene claro dónde quiere poner toda su energía: "Mi mente está enfocada en el trabajo, en hacer mi vida y en poder darles lo mejor del mundo a mis hijos. Que no les falte de nada, porque no nos hace falta nadie", ha asegurado.