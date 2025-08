Sara Carbonero reflexiona sobre la etapa que está viviendo y habla del motivo de su "silencio"

Este verano está siendo un nuevo aprendizaje para Sara Carbonero. Lejos de las redes sociales (donde sus apariciones en forma de post o de stories se han reducido) y alejada del foco público, la periodista ha reflexionado sobre su identidad y, sobre todo, sobre su "silencio".

Reapareciendo en Instagram (desde el pasado 18 de julio) con un nuevo post, Sara ha hablado de la "época de silencio a todo volumen" que está atravesando y la conclusión que ha sacado de ella. "Venga como venga la vida, siempre la esperaré con la sonrisa pilla y la mirada llena de curiosidad, como cuando era una niña", ha empezado explicando en el carrusel de fotos.

Sabemos que a finales de julio estuvo disfrutando de las playas de Cádiz, pero ahora su paradero es desconocido. "En un lugar que no requiere testigos, pero sí tiempo", ha explicado, contando también que su cuerpo y su mente le pedían alejarse de las redes un tiempo.

"Me estoy limitando simplemente a SER", se ha sincerado con sus seguidores, explicando que hay épocas en las que "tenemos poco que contar" y que ahora está viviendo una en la que ser productiva cada hora del día, inspiradora y original no está entre sus planes.

A pesar de estar pasando por esta racha, ha recordado lo esenciales que son sus amigas en su vida, "ángeles que te recuerdan en una comida cualquiera que somos importantes y que siempre tenemos algo que contar".

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, en un evento en Madrid | Gtres

Es por eso que ha querido compartir esta reflexión, anunciando que volverá poco a poco a su actividad en redes sociales, con sus pensamientos, sus recomendaciones musicales y con su cotidianidad: "Difícil, a veces, mantener una pose cuando por dentro estás colocando todo".

Y para abrir su corazón y hacer pública la etapa que está atravesando ha rescatado unas fotos en Marrakech de su álbum personal que ha acompañado con una canción de Alanis, That I Would Be Good: "Me trae recuerdos maravillosos de mi etapa portuguesa".

Cabe recordar que desde 2015 hasta 2020, Sara vivió en Oporto cuando Iker Casillas fichó por el equipo local. Cinco años que recuerda con mucho cariño y que le ayudaron a ser la persona que es a día de hoy. "La magia la llevamos intrínsecamente dentro, aunque a veces sea más evidente que otras", ha añadido.

Iker Casillas y Sara Carbonero en Oporto en 2017 | Gtres

Para finalizar, Sara ha lanzado un mensaje a todas las personas que la leen y que también están pasando una "crisis de identidad", dándole consejos que ella ha aprendido: "Recuerda que no hay nadie como tú y ese es tu súper poder. No te compares. Háblate con cariño y honra y respecta cada proceso como venga".

Porque si algo ha aprendido la periodista es que en el silencio están las respuestas.