Zayra Gutiérrez, sin anillo de compromiso, desmiente que se vaya a casar con Miki Mejías, padre de su hijo

De momento, no tenemos boda a la vista. Dos años después de dar la bienvenida a su primer hijo, se ha rumoreado que Zayra Gutiérrez y Miki Mejías estarían planeando pasar por el altar (y que habría habido pedida de mano). Pero por el momento, eso todavía no ha sucedido.

Como ha desmentido la hija de Guti a los micrófonos de Europa Press, sí quiere casarse, pero aún no han dado ese paso. La joven ha reaparecido en la Cena Solidaria de Infancia Sin Fronteras celebrada en Marbella, donde ha atendido a los medios de comunicación para explicar lo sucedido: "El año pasado no pude venir porque el bebé era muy pequeño, pero esta noche nos hemos podido apañar el papá y yo".

Pero ¿qué hay de los rumores de boda? De momento, "no tengo anillo". Enseñando su mano sin anillo de pedida, Zayra ha desmentido que ella le haya pedido matrimonio al padre de su hijo: "Solo he dicho que me quiero casar y lo mantengo. Me quiero casar, pero me lo tendrá que pedir él. Yo no se lo estoy pidiendo a nadie".

Dejando claro cuáles son sus planes de futuro, la hija de Arantxa de Benito ha desvelado dónde le gustaría que fuera: Sevilla o París. "Son dos sitios que me encantan. Ahora está en su elección que me haga caso o no", ha confesado con una sonrisa.

Zayra Gutiérrez en la Cena Solidaria de Infancia Sin Fronteras | Europa Press

Aunque el revuelo de esta posible boda ha recorrido todas las redes sociales, Guti no se enteró hasta que los reporteros no lo mencionaron. "Se sorprendió porque no vino de mi boda. Obviamente se sorprendió porque si me voy a casar, el primero que lo va a saber es mi padre, luego mi madre y mi entorno", ha explicado.

Incluso, en medio de los rumores, Zayra ha recibido un montón de mensajes de sus amigas preguntándole si era verdad que iba a sellar su amor en el altar: "Que no, que no me caso". Eso sí, como es un plan a corto plazo, ha pedido a su madre que vaya preparando el vestido. ¿Seremos testigos próximamente de esta pedida de mano?