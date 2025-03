Jessica Bueno, "con el corazón roto", comparte sus sentimientos tras su ruptura con Luitingo: "La tristeza me supera"

Jessica Bueno y Luitingo confirmaron su separación 10 después de celebrar San Valentín sin aparentes señales de crisis. Aunque solo llevaban un año de relación, la pareja vivía intensamente su romance y la ex de Kiko Rivera se mostró totalmente abatida y mandando mensajes cargados de significado.

En cuanto a los motivos de la ruptura, Luitingo dejó claro que no había culpables, mientras se refugia en casa de sus padres en estos momentos difíciles.

Jessica Bueno y Luitingo | Gtres

La modelo está haciendo uso de las redes sociales durante los últimos días a través de las stories de Instagram, sincerándose sobre su gran dolor y decepción. Ahora, Jessica ha publicado un desgarrador vídeo en el que ha desvelado todos sus sentimientos.

"Hoy quiero abrir mi corazón y compartir como me siento. Estoy pasando por un momento difícil, con el corazón roto, porque las relaciones a veces no funcionan a pesar de que haya amor y esfuerzo mutuo. No hay culpables, solo aceptación de que esta etapa ha llegado a su fin, y ahora comienza una nueva donde tengo que sanar y aprender sobre mí misma para seguir adelante", comenzó.

"La verdad es que duele, y hay días en los que la tristeza me supera. Pero en medio de esta tormenta emocional, he decidido que no voy a quedarme atrapada en el dolor. Quiero aprender de esta última experiencia y salir más fuerte. Es normal que esté triste, pero también sé que este momento no define quién soy. Hay una chispa dentro de mí que aún brilla, y estoy tratando de redescubrirla. Me estoy dando permiso para sentir, pero también para sanar", explicó.

"Estoy trabajando en enfocarme en mí misma, en lo que me hace feliz. Conocerme mejor, curar las heridas, rodeándome de personas que me apoyan y recordándome a diario que merezco felicidad. Sé que el proceso de sanación lleva tiempo, pero cada pequeño paso cuenta. Estoy tratando de entender que la vida son etapas y ahora empieza una nueva para mí", admitió.

"Decidida a resurgir", Jessica ha terminado su reflexión asegurando que le toca "aprender en este camino hacia el amor propio".