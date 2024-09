Jessica Bueno desvela la relación que tiene su hijo Fran con Kiko Rivera y la familia Pantoja

Jessica Bueno y Kiko Rivera tuvieron a su hijo Fran, de 11 años, durante su relación de dos años. La empresaria es una orgullosa madre de otros dos pequeños, fruto de su relación con su ex Jota Peleteiro, Jota Jr. y Alejandro.

A sus 34 años, está viviendo un gran momento al lado de Luitingo, su pareja, con quien ha paseado su amor en el photocall de la gala Tierra de Hombres en Sevilla. Allí, Europa Press le ha pregunto por la relación que tiene su hijo Fran con el clan Pantoja aprovechando el 40 aniversario de la muerte de Paquirri, su abuelo.

"Él sabe quién es su abuelo, pero imagino que eso lo hablará mucho más con su padre. Pero saber, obviamente sabe quién es su abuelo porque le hablan de él desde que es pequeño, pero nada más", confirmó, negando que el joven quiera seguir los pasos de parte de su familia y ser torero ya que "le gusta mucho el fútbol" y "disfruta viendo muchos partidos y comentándolo".

Sobre su relación con la familia paterna, Jessica aseguró que "lo único que le une" al clan Pantoja es su hijo y que solo tiene relación con Kiko Rivera: "Estoy totalmente desvinculada de toda la familia, no sé nada de sus vidas. No sé nada de su pasado, nada más".

Kiko Rivera, en Sevilla | Gtres

Y es que, negó que tuviera idea de la revelación que se hacía en las memorias de Julián Muñoz sobre que quiso ser padre junto a Isabel Pantoja.

"Pues la verdad es que, mira, estoy con septiembre a tope, entre colegios, rutinas, extraescolares, todo, que no doy abasto y no me da tiempo ni a ver la tele ni a nada", sentenció.