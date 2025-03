Isaac Belk rompe su silencio tras su ruptura con Lola Lolita: "Ya cada uno hace su vida"

Lola Lolita e Isaac Belk anunciaban por redes sociales a finales del 2024 que habían decidido romper su relación, cogiendo por sorpresa a sus comunidades de fans.

La popular pareja de influencers llevaban tres años juntos y compartieron la noticia a través de un emotivo vídeo en sus perfiles. "Hace un tiempo que ya no estamos juntos. No hemos dicho nada hasta ahora porque queríamos tomarnos nuestro tiempo para procesarlo", explicó Isaac, mientras que Lola, con lágrimas en los ojos, añadió que "nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero bueno, cosas que pasan y que no hay por qué dar explicaciones absolutamente de todo".

Isaac Belk y Lola Lolita | Gtres

Durante estos primeros meses de 2025, ambos han estado centrados en sus respectivos proyectos y hemos visto a la creadora de contenido competir en El Desafío junto a Victoria Federica o Feliciano López, por ejemplo. Además, Lola ha comentado en alguna ocasión que aún le costaba hablar de su ruptura.

De hecho, recientemente lanzaba una petición a sus seguidores tras haber sido etiquetada en algunos vídeos de su ex: "Por favor, dejad de mencionarme en los vídeos de Isaac. Ha sido horrible, lo he pasado muy mal, llevo mucho tiempo pasándolo muy mal […] Ya sé que él no va a salir ni a defenderme ni a dar explicaciones porque no quiere decir nada que tenga relación conmigo".

Por su parte, Isaac, que se había mantenido en un segundo plano y no había hecho declaraciones a la prensa, ahora ha roto su silencio durante la velada del WOW 17 Madrid con Ilia Topuria.

Reacio a entrar en detalles tras las palabras de su ex, el joven confesaba que para tratar este tema "tendría que empezar a dar explicaciones muy privadas y al final... Yo qué sé. Es algo nuestro, que ha pasado ya hace tiempo", por lo que cree que es mejor "mirar para adelante".

Lola Lolita e Isaac Belky en 2023 | Gtres

Al preguntarle si hay mala relación, el influencer explicaba que "no", aunque luego aclaraba que "hemos sido pareja y ya cada uno hace su vida, pero respeto siempre, siempre".

Por último, discreto y sin querer mojarse mucho, Isaac guardaba silencio cuando le decían si desea que la influencer rehaga su vida y en su caso, de momento no está abierto al amor: "Ufff, qué va".