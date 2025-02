A Lola Lolita todavía le cuesta hablar de su ruptura con Isaac Belky: "Poco a poco"

A principios del pasado mes de diciembre, los seguidores de Lola Lolita e Isaac Belky se quedaban muy impactados al conocer que la famosa pareja de influencers había decidido romper su relación.

Después de tres años juntos, y tras semanas de rumores que especulaban con la posibilidad de la separación, Lola e Isaac protagonizaban un vídeo juntos donde anunciaban que habían roto y habían decidido emprender caminos por separado.

Una decisión difícil para ambos, ya que después de varios años juntos, es complicado adaptarse a los nuevos cambios. Así lo ha contado Lola Lolita durante el estreno del documental de Aitana: Metamorfosis, que se ha presentado este jueves en Madrid.

Lola Lolita posando para la prensa | Gtres

Tras su paso por el photocall, la famosa tiktoker ha dedicado unos minutos a la prensa y ha contado cómo lleva la ruptura. Unas declaraciones que reflejan que está siendo duro para ella. Y es que además con lo expresiva que es ella, en sus ojos y en sus gestos se puede apreciar que no está siendo fácil... ¡En el vídeo de arriba te dejamos las declaraciones al completo!

Lola Lolita, en el estreno del documental de Aitana | Gtres

Lola Lolita también se ha pronunciado sobre su gran amiga Victoria Federica, con quien participa actualmente en El Desafío de Antena 3: "Yo a Vic, ya lo he dicho siempre, no tengo ni una mala palabra para ella. Todo lo que digo son cosas buenas. Tengo ganas de verla, que hace tiempo que no la veo y que le mando un besazo enorme. Una gran compañera".