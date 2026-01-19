Después de varios días en estado crítico en los que su vida se fue apagando lentamente a causa de la enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hace tiempo, Irene de Grecia fallecía el pasado jueves 15 de enero en el Palacio de La Zarzuela a los 83 años.

La infanta Cristina, la reina Sofía e Irene de Grecia en el Palacio Real de Madrid | Gtres

Hermana, fiel escudera y la mejor amiga y consejera que pudo tener la reina Sofía, la hija menor de los reyes Pablo y Federica de Grecia ha tenido un adiós a la altura de sus lazos familiares con la Familia Real española y griega.

Después de que sus restos mortales fuesen velados en la más estricta intimidad en Zarzuela el pasado viernes -un acto privado y familiar en el que la Emérita, desolada, estuvo arropada por los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, las infantas Sofía, Elena y Cristina, y algunos de sus nietos como Victoria Federica, o Irene y Miguel Urdangarin -que tenían una maravillosa relación con su querida tía Pecu, en la que siempre tuvieron a una segunda madre y abuela, el cuerpo de Irene de Grecia se trasladaba a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid para brindarle una solemne despedida con honores.

Y ha sido este lunes cuando la familia de Felipe VI casi al completo, con la excepción del rey Juan Carlos, Froilán, y Juan Urdangarin- se ha desplazado hasta Atenas para dar un último y emocionado adiós a la hermana de la reina Sofía junto a la Familia Real griega.

Antes de su entierro en el Cementerio Real del Palacio de Tatoi se ha celebrado un funeral por el eterno descanso de Irene de Grecia en la Catedral de la Anunciación de Santa María de Atenas. En primera fila, al lado del féretro -cubierto por la bandera griega- la reina Sofía, sentada entre la princesa Leonor y la reina Letizia, que visiblemente emocionada no ha podido contener las lágrimas, siendo consolada por su nieta y por el rey Felipe, que le ha tendido la mano para acariciarla y mostrarle su apoyo en estos durísimos momentos en los que ha perdido a uno de sus grandes pilares.

La Familia Real en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Muy afectadas también las infantas Elena y Cristina -muy unidas a su tía-, Victoria Federica e Irene Urdangarin, a la que hemos visto llorando en varios momentos del servicio religioso.

Como se confirmó hace varios días, el rey Juan Carlos se ha convertido en el gran ausente del último adiós a la hermana de doña Sofía, ya que sus médicos le desaconsejaron el viaje apuntando que sería un excesivo esfuerzo físico en un corto espacio de tiempo.