La influencer Manuela Ochoa comparte las 10 lecciones de vida que le dejó su novio, Pedro Cadahía, antes de morir

Hace tres meses y medio, concretamente el 12 de diciembre, la influencer Manuela Ochoa vivió uno de los momentos más duros de su vida: perdió a su prometido durante un viaje a México. Una pérdida inesperada y desgarradora que la dejó con muchas preguntas sin respuesta y un vacío imposible de llenar. Desde entonces, el tiempo se ha convertido en su aliado para seguir adelante y empezar a curar las heridas, reflexionando sobre el sentido de la vida y la importancia de vivir con un propósito.

Manuela ha decidido no solo vivir por ella misma, sino también honrar la memoria de su novio, Pedro Cadahía. En múltiples ocasiones, ha recordado que Pedro fue una persona excepcional: compartieron fotografías, miradas cómplices y momentos que quedarán para siempre en su recuerdo. Tras su muerte, Manuela quiso dejar constancia de la gran conexión que tuvieron, llamándolo su "ángel de la guarda" y asegurando que, a partir de aquel día, le tocaría "vivir por dos".

La influencer volvía a rendirle homenaje en una fecha muy especial: el que habría sido el 30 cumpleaños de Pedro. Con todo el cariño del mundo, Manuela compartió con sus seguidoreslas 10 lecciones que él le dejó, casi como si fueran sus propios "10 mandamientos" de vida.

Entre ellos destacan aprender a amar por encima de todo, reconocer que todos enfrentamos problemas, intentar ponerse en el lugar del otro y ser más amables, mirar la vida con el corazón y, sobre todo, irse a dormir en paz.

Con este emotivo gesto, Manuela demuestra cómo el amor y el recuerdo de Pedro siguen vivos en su día a día. Más allá del dolor, la influencer encuentra fuerza en las enseñanzas de su pareja y comparte con los demás que, incluso tras la pérdida, es posible vivir con gratitud.