Pablo Urdangarin cumple 25 años en su mejor momento: éxitos profesionales y enamorado de Johanna Zott

Pablo Urdangarin cumple 25 años en un momento clave de su vida, marcado por la estabilidad personal y el progreso profesional.

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, y nieto del rey Juan Carlos, ha logrado consolidarse como una de las promesas del balonmano español, defendiendo con compromiso la camiseta del Fraikin BM Granollers y siendo convocado recientemente con la selección española.

Pablo Urdangarin | Gtres

El joven deportista vive volcado en su carrera, y esta semana ha tenido un motivo más para sonreír: su equipo protagonizó una remontada histórica frente al Baia Mare, lo que les aseguró el pase a la segunda fase de la Liga Europea EHF. En las gradas, su novia Johanna Zott, con quien mantiene una sólida relación desde hace casi tres años, fue su apoyo incondicional un día más. Radiante y feliz, no dejó de animarle durante todo el encuentro.

Pablo Urdangarin y Johana Zott tras un partido | Europa Press

Sin embargo, la noche de gloria tuvo también una notable ausencia: la infanta Cristina no acudió al partido, que coincidió con una nueva ola de titulares en torno a la familia. El reciente estreno del libro de memorias de Iñaki Urdangarin ha vuelto a situar al clan en el foco mediático, aunque Pablo continúa fiel a su estilo reservado. A la salida del encuentro, evitó responder a las preguntas sobre su padre y prefirió dedicar tiempo a los jóvenes aficionados que le esperaban para felicitarle por la victoria y su cumpleaños.

A sus 25 años, Pablo demuestra madurez y serenidad mientras consolida su propio camino, lejos del ruido y centrado en lo que realmente le apasiona: el balonmano y su gente más cercana.