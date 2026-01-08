El plan madre e hijas de la reina Sofía con las infantas Cristina y Elena

Las Navidades son, por excelencia, el momento de reconectar con la familia y recuperar esa sensación de refugio que remite a la infancia. Algo que también hicieron la infanta Cristina y la infanta Elena, que aprovecharon las fiestas para compartir un plan muy especial junto a su madre, la reina Sofía, en Madrid.

Estas fechas no han sido especialmente fáciles para doña Sofía. Pocos días antes de Nochebuena fallecía su prima segunda y gran confidente, Tatiana Radziwill, a la que la emérita se desplazó a París para despedir. A ello se suma la delicada situación de su hermana, la princesa Irene de Grecia, que ha decidido retirarse de la vida pública debido al deterioro de su estado de salud.

Doña Sofía y la infanta Cristina en el 60 cumpleaños de la infanta Elena | Gtres

Una comida en un clásico madrileño

Con este contexto, las hermanas mayores del rey Felipe VI decidieron regalarle a su madre un plan relajado y familiar: una comida en El Paraguas, uno de los restaurantes asturianos más conocidos de la capital, famoso por platos como la fabada o el cachopo.

A la salida, las cámaras captaron a las tres caminando tranquilas, sonrientes y escoltadas por su equipo de seguridad, sin esquivar a los reporteros que las saludaban desde la distancia. Las imágenes pueden verse en el vídeo que acompaña este artículo.

Una invitada sorpresa

El plan no fue solo cosa de madre e hijas. A la comida se sumó Olympia Beracasa, la novia de Miguel Urdangarin, tercer hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, representando a la generación más joven de la familia.

La joven parece estar plenamente integrada, ya que en menos de dos años de relación ha asistido a encuentros familiares tan significativos como la comida por la entrega del Toisón de Oro a doña Sofía o el cumpleaños del rey Juan Carlos en Abu Dabi. Su vínculo con los Borbón viene de lejos: antes de ser pareja de Miguel, fue compañera suya en el International School of Geneva. Tras esa etapa, se trasladó a Madrid para estudiar Comunicación y Medios en la IE University, reencontrándose así con el sobrino del rey Felipe VI.

Olympia Beracasa, Miguel Urdangarin y la infanta Elena | Gtres

Otro plan navideño junto a la infanta Cristina

Tal y como desveló la revista Lecturas, dos días después la reina Sofía y la infanta Cristina protagonizaron otro plan juntas. En esta ocasión, madre e hija acudieron al Cine Paz de Madrid para ver Nuremberg, uno de los estrenos más comentados del mes de diciembre.

Cabe recordar que la infanta Cristina no tiene residencia propia en Madrid, por lo que en periodos como la Navidad suele alojarse en el Palacio de la Zarzuela, cerca de su madre y de su hermano, que vive junto a la reina Letizia en el conocido como Pabellón del Príncipe.