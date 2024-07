Las imágenes más emotivas de David Bisbal junto a su padre: "¡Qué bonitos son los besos de los abuelos!"

Aunque David Bisbal no es muy asiduo en hablar sobre su vida privada, siempre ha presumido de la buena relación y el cariño que tiene con su padre. Y, desde que hace un año confesara al mundo la enfermedad que sufría su progenitor, ha ido compartiendo en sus redes sociales varios momentos cómplices del duelo que viven día a día.

Pepico, nombre con el que el intérprete le llama de forma cariñosa, padece Alzheimer. Una enfermedad neurodegenerativa que no solo sufre el enfermo, sino también la familia. Justamente el cantante confesaba hace unos meses en El Hormiguero cómo estaban viviendo esta batalla: "No me conoce ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi hermana y a veces tampoco a mi madre, que siempre está con él". Un proceso duro de asimilar con el que han aprendido a vivir: "Nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce. Ahí se te parte el alma".

David Bisbal, Pepe, su padre, y Elena Tablada hace unos años | Gtres

Ya pasados varios días desde el Día de los Abuelos, el artista no ha querido dejar pasar la oportunidad de visitar a su padre. Esta vez no ha sido menos y Bisbal ha compartido en su Instagram la visita mediante unas entrañables imágenes con sus padres, José Bisbal y María Ferre, a los que ha visitado junto a su hija Bianca. "¡Qué bonitos son los besos de los abuelos!", ha escrito en el pie de foto.

Unas imágenes con las que deja constancia de la importancia que tiene la figura paterna en su vida. Parece que, aunque ya su padre no les reconozca, muchas veces esta enfermedad puede dar tregua y disfrutar los unos de los otros. En la primera sale Bisbal cogiendo con sus dos manos la cabeza de su padre en un intento de ponerle la gorra que parece que le ha traído como regalo. En la segunda, el abuelo acaricia a su nieta mientras el cantante le mira con ternura y emocionado.

En la tercera, se aprecia la complicidad de padre e hijo mientras mantienen una conversación. Y en la última, los padres de David Bisbal fundiéndose en un tímido beso. Sin duda un apoyo vital en los años en los que el artista tuvo que lidiar con tanto éxito que aún mantiene.

Estas cuatro imágenes desprenden tanto amor y cariño por la familia que cada una, a pesar de esta dura enfermedad, confirma que el corazón nunca olvida aunque la mente sí lo haga.

Como no es para menos, este carrusel de fotos ha reunido rápidamente miles de me gusta y comentarios positivos tanto de personajes conocidos como de personas anónimas. El concepto más repetido es que los abuelos, ciertamente, deberían ser eternos y también, como no, la emoción que han provocado cada una de las imágenes compartidas.