David Bisbal abre su álbum familiar por el Día del Padre: "Los momentos inolvidables que viví y sigo viviendo con Pepico"

Hoy es un día muy especial. Como cada 19 de marzo, se celebra en España el Día del Padre y las redes sociales se llenan de felicitaciones y pequeños homenajes. Y David Bisbal se ha sumado a esta tendencia, abriendo su álbum más personal y familiar para compartir un carrusel junto a su padre y dedicarle unas emotivas palabras.

"¡Feliz Día del Padre! En este día tan especial, no solo celebro la dicha de ser padre de tres hijos maravillosos, sino que también recuerdo con cariño mi propia infancia y todos los momentos inolvidables que viví y sigo viviendo con mi padre, Pepico Bisbal", ha escrito. Además, el cantante ha aprovechado para mandar cariño a todos los padres que estén entre sus seguidores.

No es ningún secreto la buena relación que Bisbal tiene con su padre, de la que suele presumir siempre que la ocasión lo merece. Pero, desde hace tiempo, el cantante ha tenido que convivir con el Alzheimer con el que lucha su progenitor cada día. "No me conoce ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi hermana y a veces tampoco a mi madre, que siempre está con él", dijo hace unos meses en El Hormiguero. Un proceso duro de asimilar con el que han aprendido a vivir: "Nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce. Ahí se te parte el alma".

David Bisbal con sus padres en 2002 | Gtres

Este mes de marzo se cumple un año desde la primera vez que David habló de la enfermedad de su padre. Lo hizo al recibir el premio Hijo Predilecto de Almería: "El primer agradecimiento quiero que sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari, mi madre, a la que la ama con todo su corazón".

David Bisbal con su padre en 2011 | Gtres

El nombre de José Bisbal es conocido en nuestro país, pues el padre de David fue boxeador profesional, convirtiéndose en el primer español en luchar en el extranjero. Llegó a ser campeón de Andalucía como amateur. En el pesco mosca llegó a ser subcampeón de España en 1960 y campeón en el peso gallo un año después. Su trayectoria en el ring terminó en 1976, dejando una gran huella en la historia del boxeo nacional.