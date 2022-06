El gran cambio de Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel

Desde que la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, Manuela, cumplió 18 años ha dado un giro radical en sus redes sociales. La joven acumula más de 120 mil seguidores en Instagram donde comparte distintas fotografías de sus rutinas, sus viajes y también sobre sus looks.

La primera hija del cantante se ha lanzado de lleno en el mundo de las influencers y todo apunta a que le estaría cogiendo el 'gustillo'. Y es que, todo esto viene desde que, tras cumplir la mayoría de edad, cambiase su cuenta de Instagram y la pusiese pública.

Durante este tiempo hemos ido conociéndola y nos ha ido mostrando cómo es su personalidad: un poco rompedora en cuanto a estilismo y camaleónica en sus looks. No hay más que echarle un vistazo a sus redes donde se le ve una joven a la que le gusta arriesgar y ¿por qué no? renovar su color de pelo cada vez que puede.

Cuando la vimos por primera vez en redes, lucía una melena oscura, totalmente natural, pero en 2019 decidió acabar con esa imagen y decolorar algunos de sus mechones en tonos rubios.

Cuando creíamos que ya no podía sorprendernos más, la joven lo hacía luciendo unas mechas en tonos verdes y más tarde en rosas. Y ahora, que pensábamos que ya no podía arriesgar más... lo ha vuelto a hacer.

¿Qué color luce ahora?

Manuela ya nos ha dejado claro que la paleta de colores es infinita, y que aún le quedan muchos tonos por probar. Así nos lo ha demostrado en su última publicación donde ha compartido con su seguidores su nuevo cambio de look y con el que ha acaparado todas las miradas: ¡Ahora es pelirroja!

Cuando quedan pocos días para dar el pistoletazo a la etapa estival, la joven se ha querido adelantar y ha lucido un color rojo en su melena que recuerda mucho a la sirenita y que no le puede sentar mejor.

