Gloria Camila volverá a pasar por quirófano para "poner solución" a su aumento de pecho: "No quedé nada contenta"

Los retoques estéticos están a la orden del día, pero no en todos los centros los hacen bien. Y esto es lo que le ha pasado a Gloria Camila, que hace tiempo pasó por quirófano para someterse a un aumento de pecho que ahora no le convence. "Hace años me operé el pecho y no quedé nada contenta con el resultado, pero ha llegado el momento de ponerle solución", ha confesado en su perfil de Instagram.

Para ello, se ha puesto en manos de otra clínica muy conocida entre las famosas y, tal y como ella misma ha comunicado, contará todo el proceso por las redes sociales: "¡Estoy muy emocionada!". En el post, se puede ver a la hija de Ortega Cano explicando a la doctora cómo fue su anterior operación y lo que no le gusta de su pecho, con el objetivo de cambiarlo por completo buscando la naturalidad y la forma original del pecho.

La hermana de Rocío Carrasco ha explicado que se hizo el aumento de pecho a través de la técnica de la axila. Se trata de una técnica que se puso de moda hace unos años que consiste en hacer la operación a través de la axila mediante un endoscopio, dejando como resultado una cicatriz escondida en los pliegues naturales de la axila, en lugar de en las mamas. Un resultado que a Gloria Camila, años después, no le ha convencido.

"La cicatriz que me decía que era mínima se me ha quedado bastante grande y, además, me ha formado como unos relieves, como queloides, que es la peor parte de mis brazos, que no me gusta", ha explicado. Además, siente que su pecho es muy grande para su cuerpo, que está muy elevado hacia el mentón y que no tiene forma. Motivos para volver a pasar por quirófano, aunque esta vez confiando en otros profesionales.

De momento, no ha dado más detalles de este nuevo retoque estético. Se desconoce cuándo volverá a pasar por quirófano, pero lo irá narrando todo a través de las redes sociales para dar voz a los inconvenientes de algunas operaciones estéticas y, sobre todo, para mostrar una alternativa a aquellas personas que están en su misma situación. Pero no es la primera vez que la influencer se somete a un retoque estético, pues ella misma ha hablado abiertamente de su aumento de labios con ácido hialurónico y del cambio de su color de ojos.