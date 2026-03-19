DISTANCIAMIENTO TEMPORAL
Gloria Camila, tajante ante el enfrentamiento con su sobrina, Rocío Flores: "Mi vida la decido yo"
Lo que parecía una relación inquebrantable ha saltado por los aires. Gloria Camila y Rocío Flores han pasado de ser inseparables a protagonizar un distanciamiento tan evidente como inesperado, marcado por un bloqueo en redes, el silencio ante los medios y un conflicto del que, por ahora, solo se conocen piezas sueltas.
La relación entre Gloria Camila y Rocío Floresatraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que durante años fue una unión casi de hermanas ha dado un giro inesperado en los últimos días, cuando ambas dejaron de seguirse en redes sociales. Un gesto que no pasó desapercibido y que se agravó aún más cuando la hija de Ortega Cano decidió bloquear a Rocío, confirmando así que el distanciamiento es real y va en serio.
A raíz de este movimiento, no tardaron en surgir todo tipo de rumores sobre el motivo del enfado, aunque de momento no se ha confirmado cuál ha sido el motivo.
Mientras tanto, los micrófonos han captado a Gloria Camila durante un paseo, donde se ha mostrado firme en su decisión de no alimentar la polémica. "No voy a deciros nada, lo siento", zanjaba, dejando claro que ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Eso sí, quiso desmentir directamente que su enfado tenga que ver con su relación sentimental con Álvaro: "No", respondía con rotundidad, para añadir después un claro mensaje: "Además es que mi vida la decido yo".
A pesar del evidente distanciamiento, Gloria ha querido restar dramatismo a la situación y asegura que "en todas las familias pasan cosas", además ha querido deja claro que estebache no cambia sus sentimientos: "Esto no hace que yo deje de querer a una persona ni nada". Sin embargo, lo cierto es que, por ahora, la reconciliación parece lejana y el conflicto no deja de crecer, aunque ella insiste en que son los medios quienes están haciendo la bola más grande.
