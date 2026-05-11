Stephanie Cayo confiesa que su corazón está "pleno" en su etapa más bonita junto a Alejandro Sanz

Stephanie Cayo se encuentra en una etapa profesional y vital envidiable. La actriz está instalada actualmente en México grabando la nueva temporada de la serie DOC y disfrutando, en su tiempo libre, de la gira internacional de Alejandro Sanz, su actual pareja, con quien la relación parece ir viento en popa.

Preguntada por el estado de su corazón en los Premios Platino 2026 celebrados en México, la actriz ha dejado claro que se siente radiante: tiene el corazón "pleno". Así, con una sonrisa de oreja a oreja y mostrando el pulgar hacia arriba a cámara, Stephanie confirma lo enamorada que está del cantante madrileño.

Stephanie Cayo | Gtres

Un amor unido por la música

A pesar de la diferencia de edad de 20 años, la pareja parece compartir muchas pasiones. Entre ellas, la música es el nexo principal. Preguntada en la gran gala del audiovisual iberoamericano sobre si podría vivir sin melodías, la actriz aseguró que "jamás en la vida", recordando que ella también canta y que proviene de una familia de músicos.

En sus publicaciones de Instagram podemos ver lo mucho que disfruta acompañando a Alejandro en sus conciertos por el mundo. "Con mucho entusiasmo, pero también con mucha humildad y agradecimiento lo digo, porque no siempre es así. He pasado momentos muy difíciles y creo que es lindo cuando puedes decir: qué bien, qué bonito. Hay mucho agradecimiento", resumía la actriz sobre su actual momento de felicidad.

Stephanie Cayo | Gtres

Compartió alfombra con su ex

En el photocall de los Premios Platino 2026 también desfiló Maxi Iglesias, quien fue pareja de Stephanie tras rodar juntos una película para Netflix. El actor también ha sido noticia recientemente por su especialvínculo con Aitana Sánchez-Gijón.

Aunque ninguno de los dos ha etiquetado formalmente su relación, las imágenes de la pareja paseando por Madrid dejan claro que el actor también ha pasado página tras su ruptura con la peruana.

Maxi Iglesias | Gtres

La vida de Stephanie en México

Durante la entrevista, Stephanie también compartió lo mucho que disfruta de su vida en la capital mexicana: "Me encanta salir a pasear por los parques y salir a comer. Es muy bonito montar en bici de vez en cuando y hacer planes con amigos".

Estos momentos de ocio son el equilibrio perfecto para su apretada agenda. Además de finalizar el rodaje de su serie, la actriz está escribiendo una comedia y analizando nuevos guiones. Eso sí, en cuanto a futuros proyectos, prefiere tomárselo con calma: "Quiero ir despacio, muy despacio".