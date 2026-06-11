DURANTE LOS PREMIOS ANDALUCES DE LA MODA
Gloria Camila reclama a su novio, Álvaro García, en pleno photocall: una escena tan espontánea como incómoda
Gloria Camila y su novio, Álvaro García, han vuelto a posar junto a su novio durante su asistencia a los Premios Andaluces de la Moda, celebrados en el marco de la 25 edición de SIMA 41. Sin embargo, parece que el cantante no tenía muchas ganas...
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Gloria Camila y Álvaro García no han querido perderse este evento tan importante, que también ha contado con la presencia de numerosas personalidades del mundo de la moda y la cultura. Entre los protagonistas de la noche ha destacado José Víctor, de Victorio&Lucchino, que ha recibido uno de los reconocimientos más especiales del evento.
Sin embargo, más allá de los premios, Gloria Camila y Álvaro García han protagonizado una escena durante el photocall que no ha pasado desapercibida para los que estaban presentes en el momento.
Mientras la colaboradora posaba ante los fotógrafos, ha reclamado la presencia de su novio para que posaran juntos. "Álvaro, ven, ven", le ha pedido en varias ocasiones al ver que permanecía detrás de las cámaras.
Lejos de acercarse inmediatamente, Álvaro ha intentado mantenerse en un segundo plano y le ha sugerido que continuara posando sola. Una respuesta que no ha convencido demasiado a Gloria Camila: "Yo ya lo he hecho sola", le ha respondido con cierta insistencia, dejando claro que había llegado el momento de hacerse la foto juntos.
Finalmente, ha terminado acercándose para acompañarla ante las cámaras, protagonizando una escena tan espontánea como un poco incómoda hasta que finalmente han podido posar juntos en el photocall del evento.
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