LA FERIA DEJA ALGO MÁS QUE UNA FIESTA
Gloria Camila y Rocío Flores, juntas tras su polémico distanciamiento: la hija del torero quita hierro al asunto
La hija de Ortega Cano, Gloria Camila, ha sido grabada de nuevo junto a su sobrina, Rocío Flores, disfrutando de una fiesta. Tía y sobrina han preferido mantenerse discretas sobre su reencuentro tras haber estado un tiempo distanciadas, sin desvelar qué ha ocurrido entre ellas.
Después de semanas marcados por la distancia y los rumores, Gloria Camila y Rocío Flores han protagonizado un inesperado acercamiento. Ambas han coincidido en la Feria de Sevilla, un encuentro que ha generado una gran expectación y que podría marcar un punto antes y un después en su relación.
Lejos de querer dar grandes explicaciones, Gloria ha optado por la discreción: "Todo bien, gracias, de verdad", aseguraba ante la prensa, dejando ver que la situación entre ellas es ahora más tranquila.
Sin querer entrar en detalles ni reabrir viejas heridas, la hija de Ortega Cano ha preferido centrarse en el presente. "Estamos todos juntos", comentaba, restando importancia al encuentro y dejando caer que la normalidad podría estar regresando poco a poco.
Eso sí, fiel a su estilo, Gloria ha sabido poner límites. "Ya está, chicos", zanjaba con una sonrisa, evitando profundizar en el pasado y no contestando a cualquier pregunta incómoda. De hecho, en los últimos momentos, la prensa también le preguntaban si va a recurrir la denuncia que interpuso contra Kiko Jiménez, su exnovio y actual pareja de Sofía Suescun. Una pregunta ante la que prefirió no contestar manteniéndose en silencio.
Un reencuentro discreto, que podría ser el inicio de una nueva etapa. Porque si algo ha quedado claro es que, cuando se trata de familia, siempre hay tiempo para arreglar las cosas aunque sea paso a paso.
Más Celebrities
- Marta Castro y Rodri Fuertes dan los detalles de sus primeros días como padres de su hija Covadonga
- Rocío Crusset, amiga de Tana Rivera, sobre el estado de salud de Roca Rey tras la cornada: "Pobrecito"
- El mensaje de Kiko Rivera a Isabel Pantoja antes de su gira que consolida su reconciliación: "Ojalá poder estar contigo"
