Gloria Camila defiende a su padre, Ortega Cano, tras su polémico baile: "Descontrolado me parecen las críticas"

José Ortega Canovuelve a acaparar titulares tras protagonizar una escena tan inesperada como viral en la Iglesia de San Antón. En pleno acto benéfico, el torero se dejó llevar por la música y sorprendió a todos con unos pasos de baile que no han dejado indiferente a nadie. Un momento espontáneo, divertido y muy suyo que en cuestión de horas corría como la pólvora por redes sociales.

Gloria Camila Ortega ante las cámaras | Gtres

Como era de esperar, el revuelo no ha tardado en llegar. Mientras muchos aplauden la frescura y naturalidad del maestro, otros no han visto con buenos ojos la escena. Unos comentarios que han echado más leña al fuego en un debate que sigue creciendo.

Pero si alguien ha salido en defensa del torero con uñas y dientes ha sido su hija, Gloria Camila Ortega. La colaboradora de televisión aparecía vestida de blanco y de lo más sonriente junto a su novio Álvaro García, este jueves en Madrid en un acto benéfico de Infancia Sin Fronteras. Es la primera vez que se les ve juntos de nuevo después de su reconciliación y todo el revuelo mediático. Pero, como ha recalcado en varias ocasiones, con su vida hace lo que quiere.

Gloria Camila Ortega ante las cámaras | Gtres

Fiel a su estilo directo, la hija de Ortega Cano no dudaba en responder muy sincera y directa a las críticas que ha recibido su padre, dejando muy claro que no le afectan lo más mínimo. Y no solo eso, sino que quiso poner en valor la actitud del torero ante lo que han dicho de él: "Yo creo que en el toreo se baila" y "Mi padre quiso hacer una acción con el capote".

"Creo que tiene una flexibilidad y una agilidad genial", asegurando incluso que "ojalá tuviese esa persona que no sé quién es, esa flexibilidad y esa agilidad". Por último, quiso zanjar la polémica y cualquier otro tema familiar que ya está dando mucho que hablar: "Descontrolado me parecen las críticas que se reciben y no ser feliz en la vida", para rematar con un claro y rotundo "hablen bien o hablen mal, pero que hablen". Y es que, una vez más, Ortega Cano demuestra que, para bien o para mal… siempre sabe cómo convertirse en el protagonista.