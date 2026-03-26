Ortega Cano asegura que tiene "mucha elasticidad" cuando le preguntan por su improvisado baile en un acto benéfico

El pasado miércoles 25 de marzo, José Ortega Cano sorprendía a todos con una escena de lo más inesperada en la Iglesia de San Antón. El torero acudía al acto benéfico organizado por la ONG Mensajeros de la Paz, donde no faltó la presencia del carismático Padre Ángel. Una cita solidaria que, sin duda, terminó teniendo un protagonista claro.

Ortega Cano bailando delante de todos | Europa Press

En mitad de la velada, y durante la actuación musical de Glenda Gaby, Ortega Cano no se lo pensó dos veces y decidió arrancarse con unos pasos improvisados. Con el capote en la mano, comenzó con gestos taurinos que rápidamente captaron la atención de todos los asistentes, que no daban crédito a lo que estaban viendo dentro del templo.

Pero lo más llamativo llegó segundos después, cuando esos movimientos clásicos se transformaron en algo mucho más inesperado: giros, pasos en el suelo y estiramientos que dejaban ver una sorprendente flexibilidad. Un momento completamente espontáneo que pasó del desconcierto inicial a las risas y aplausos, conquistando finalmente al público presente.

El propio torero ha confesado para los micrófonos que no se trataba de un baile: "Estaba en una iglesia del Padre Ángel y me dio por hacer con el capote y a su vez flexionar las piernas y los brazos pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien".

Y es que no es la primera vez que el maestro protagoniza escenas así. Ya lo hizo en la boda de Rocío Carrasco, en encuentros con sus fans en la calle o incluso sobre un escenario en un teatro de Valencia. Sin embargo, esta vez ha ido un paso más allá: una versión más exagerada, con toques de contorsionismo y, sobre todo, en un lugar tan poco habitual como una iglesia, lo que ha hecho que el momento sea aún más impactante y viral.