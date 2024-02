Gisela desvela el sexó del bebé que espera en su babyshower junto a Chenoa, Geno y Natalia

Tras cinco años intentando quedarse embarazada y dos abortos, Gisela está a punto de cumplir su sueño de ser mamá. En la recta final de su embarazo, la cantante ha organizado la tradicional babyshower en la que, además, ha aprovechado para desvelar el sexo del bebé: es un niño.

Así lo ha contado para las páginas de ¡Hola!, que se ha podido colar en esta fiesta en la que no han faltado rostros tan conocidos como el de Chenoa, Geno, Manu Tenorio o Alejandro Parreño. Juntos, como ha sido siempre desde que abandonaran la academia de Operación Triunfo, han celebrado por todo lo alto la nueva vida de Gisela, que no puede estar más feliz de convertirse en madre primeriza.

Y es que, el embarazo no ha sido una experiencia fácil para la intérprete de El Eco de Tu Voz, que tuvo que ser ingresada hace unas semanas por un cólico nefrítico. Un inesperado revés de salud que, tal y como ella misma ha confesado, le ha dejado secuelas. Ahora, la catalana lleva un catéter interno para que se vuelva a repetir ese episodio, aunque cuando dé a luz tendrán que ver la solución definitiva.

En dos meses, Gisela dará la bienvenida a la nueva alegría de la casa y, aunque en un principio no quiso saber el sexo del bebé, la curiosidad ha podido con ella. "¡Estamos esperando un niño! Estamos con muchas ganas. Hasta que no ha llegado el día de hoy, como he pasado por tantas cosas, no me lo creía", ha confesado para las páginas de ¡Hola!. Un camino muy complicado hasta llegar a este punto que todavía no asimila.

Gisela y José Ángel Ortega | Gtres

Pero en esta fiesta han faltado algunos extriunfitos como Rosa, Nuria Fergó o Naím Thomas que, en palabras de Gisela, no han podido acudir a su babyshower por una cuestión de agendas.