Gisela cuenta que lleva un catéter "doloroso y molesto" después del cólico nefrítico que sufrió en su séptimo mes de embarazo

Gisela está en la cuenta atrás de su embarazo. Un embarazo que, como ella misma ha confesado, está deseando que termine después del susto de salud que vivió el pasado mes de diciembre, cuando tuvo que acudir de urgencia al hospital por un cólico nefrítico. Y, aunque ya explicó que estaba viviendo con alguna que otra secuela, ahora ha confesado que tiene un catéter "muy doloroso y molesto" que tendrá que llevar hasta final del embarazo.

La cantante ha atendido a los micrófonos de Europa Press en un evento de la firma Mimma, confesando que su problema con las piedras que tenía en el riñón no se ha solucionado, aunque sí se ha buscado una alternativa mientras dure su embarazo: "Consiguieron que la piedra volviera al riñón porque no salía, se quedó atascada".

Gisela en el evento de Mimma | Gtres

Pero, aunque parece que el catéter es algo sencillo, ella lo ha calificado como "incapacitante", además de muy doloroso: "Tengo que ver qué plan hacemos, porque no es tan sencillo. Depende de cómo sea el parto, si es cesárea, si es natural… Tengo que hablar con el equipo médico para ver cómo podemos llevarlo de la mano para yo poder vivir, porque así no se puede vivir".

Y, dejando a un lado este problema de salud, Gisela está plenamente centrada en su maternidad, confesando las ganas que tiene de poder conocer a su bebé y disfrutar de él. Bebé del que, en la recta final del embarazo, no sabe aún el sexo: "Voy a aguantar poco. Creo que está llegando mi límite de paciencia, pero de momento seguimos en la incógnita". ¿Y el nombre? Ella misma ha confesado que está siendo un proceso difícil en el que no se está poniendo de acuerdo con su marido: "Es complicado. Es una cosa que es para toda la vida, luego piensas que sea un nombre que en el cole no se metan con él…".

Gisela en el evento de Mimma | Gtres

Gisela ya está ultimando todos los detalles para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia, algo que también le da mucho miedo: "Muchas ganas por todo (…) Una emoción y un miedo también, porque oyes tantas cosas que pasan que al final estás un poco asustado todo el rato. Parece que va todo adelante, ya hemos llegado a los 7 meses, que para mí era una cosa importante. Ya es un bebé viable, dentro de lo que es prematuro…".

Como ella misma ha adelantado, en "cualquier momento" se puede poner de parto debido a los inconvenientes que ha sufrido durante su embarazo. Y en cuanto a si seguirá la lactancia o no, ha confesado que le gustaría, pero que la vida le ha enseñado, a sus 45 años, "que tú puedes tener tus planes, pero luego la vida tiene otros".