Gisela cuenta cómo lleva el embarazo después de que tuviese que ser ingresada por un cólico nefrítico: "Eso ha tenido secuelas"

Fue el pasado mes de noviembre cuando la cantante anunciaba muy feliz que estaba esperando su primer hijo a sus 44 años, y tras 8 años de relación con José Ángel Ortega. Un embarazo que era un sueño cumplido para ella pero durante el cual está teniendo alguna complicación...

El pasado mes de diciembre, la cantante tenía que ser ingresada en el hospital debido a un cólico nefrítico: "Una infección en el riñón es muy peligrosa a nivel vital, puedo morirme yo, el bebé y ser un cuadro pues muy fatal, lo que se quería evitar era eso", confesaba a los medios a las puertas del hospital tras recibir el alta.

Pasado el susto, la artista está intentado retomar su día a día y así ha reaparecido ante los medios en su "casi" séptimo mes de embarazo: "Va adelante que es lo importante, tenemos días de todo, pero vamos ahí", asegura en declaraciones a Europa Press. "He tenido que hacer stop en algunas cosas pero todo lo que puedo y me permite la salud, lo voy haciendo. Estar en casa no es bueno", añade.

Sobre su ingreso en el hospital asegura que el cólico nefrítico que sufrió le ha dejado alguna que otra secuela: "Tuve aquel percance que tuve que estar hospitalizada y eso ha tenido unas secuelas, pero bueno vamos trampeando y lo vamos llevando".

Lo que, de momento, sigue siendo un misterio es el nombre que elegirán para su bebé que de momento desconocen el sexo: "No que va, como queremos que sea sorpresa, de momento vamos aguantando".