Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo desvelan el sexo de los bebés que están esperando

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo revelaban al mundo a finales del pasado mes de octubre que iban a ser padres de nuevo y con sorpresa incluida: van a ser mellizos. "Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros", decían en sus cuentas de Instagram.

La modelo siempre ha sido una madre excepcional y a lo largo de estos años hemos visto cómo cuidaba de todos sus hijos y formaba una familia de revista. Esta semana, Georgina y sus pequeños han disfrutado de un viaje de ensueño a Laponia, donde sus hijos pudieron conocer a Papá Noel.

Ahora que van a ampliar la familia, Georgina y Cristiano han desvelado en sus redes sociales el sexo de los bebés que están esperando, ¡serán un niño y una niña! Los enamorados han compartido la noticia con un vídeo de sus hijos pinchando unos globos de los que salen confetis de color azul y rosa: "Donde la vida comienza y el amor nunca termina".

Los hijos de Georgina y Cristiano están entusiasmados con sus hermanos

Esta misma semana, Georgina concedía una entrevista a la revista 'Cosmopolitan' donde se sinceraba sobre cómo está llevando su embarazo gemelar, sus cuidados y sobre sus hijos, Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina.

"Me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan", expresaba entusiasmada la modelo, que aseguraba que no es la única que se siente así pues los pequeños "se han tomado muy bien la noticia". "Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: '¿Pero no van a nacer ya?'. Tienen muchísimas ganas", decía.

