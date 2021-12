Georgina Rodríguez habla sobre cómo está llevando su embarazo gemelar

A finales del pasado mes de octubre saltaba la noticia de que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo iban a ser papás de nuevo. Así lo revelaba en una exclusiva mundial una conocida revista a la que, horas más tarde, se sumaba la confirmación de los propios protagonistas que, además, confesaban que el embarazo venía por partida doble.

''Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros'', comunicaban a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Una buena nueva que hará que, la llegada de sus dos retoños, aumente su ya de por sí familia numerosa y de la que ambos se mostraron de lo más ilusionados.

Ahora, dos meses después, la hispanoargentina, que por aquel entonces se encontraba de doce semanas, ha concedido una entrevista a la revista 'Cosmopolitan' donde se ha sincerado sobre cómo está llevando su embarazo gemelar, sus cuidados y sobre sus hijos, Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina.

''Me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan'', expresaba entusiasmada la modelo, que aseguraba que no es la única que se siente así pues los pequeños ''se han tomado muy bien la noticia'': ''Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: '¿Pero no van a nacer ya?'. Tienen muchísimas ganas''.

Sobre qué rutinas de cuidado está siguiendo en este nuevo embarazo: ''Trato de mantener la piel limpia e hidratada, comer cada vez menos azúcar y beber mucha agua (…) Me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mí siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría''.

Seguro que te interesa...

Georgina Rodríguez hace un "viaje de ensueño" con sus hijos al Polo Norte