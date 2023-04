Las fotos que ha publicado Risto Mejide del último cumpleaños que pasó con Laura Escanes para felicitarla

Laura Escanes está de celebración. Y es que, este jueves 13 de abril la influencer cumple 27 años. Un día señalado en rojo en su calendario que este año se ve marcado también por ser su primer cumpleaños sin Risto Mejide tras su separación el pasado mes de septiembre.

Mucho se especuló entonces sobre si su ruptura habría tenido lugar en términos amistosos, pero con el tiempo ambos han dejado prueba de que han cumplido su intención de ser "tan buenos ex como hemos sido como pareja".

"Si él es feliz, yo soy feliz, igual que él se alegra de mi felicidad, al final si somos felices nosotros, Roma será feliz", explicaba recientemente la catalana frente a los medios de comunicación en la gala de los Premios Ídolo.

Y es que, pese a que ambos han rehecho respectivamente sus vidas junto a Álvaro de Luna y junto Natalia Almarcha, una joven farmacéutica valenciana, el cariño y el respeto que se guardan por los siete años que compartieron y por la hija que tienen en común sigue muy presente.

Es por eso que, este jueves, el presentador no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar públicamente a su ex. Así, Risto Mejide ha compartido dos fotografías del 26 cumpleaños de la influencer, tal y como indica la fecha que puede observarse en la imagen, donde vemos a una feliz Laura junto a unas tartas en lo que se convirtió en su último cumpleaños juntos.

Un gesto al que el escritor ha querido acompañar de unas escuetas pero bonitas palabras: "Feliz cumpleaños a la madre de mi hija", puede leerse.

Risto Mejide felicita a Laura Escanes por su 27 cumpleaños | Instagram (ristomejide)

Así felicitó Risto Mejide a Laura Escanes en su último cumpleaños antes de su separación

"Hoy cumple años la mujer de mi vida. Iba a escribir una de esas felicitaciones cursis que tanto gustan por aquí, pero la verdad es que sólo me apetece compartir que esta mujer me hace jodidamente feliz. A mí y a todo quien tiene el gusto de disfrutarla. Es mejor persona de lo que yo seré jamás. Y una luchadora como pocas he conocido. Así que nada, felicitadla si queréis, que ella se merece todo lo bueno... y más. Feliz cumpleaños, amor mío #toelrrato @lauraescanes", escribió junto a un selfie de ambos disfrutando de unas copas.